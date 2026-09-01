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तरनतारन में खौफनाक कत्ल... 37 सेकेंड में 83 बार चाकू मारने का दावा, बदला लेने के लिए किया मर्डर!

पंजाब के तरनतारन में जगजीत सिंह की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस इसे बदले की वारदात मानकर जांच कर रही है. एक आरोपी गिरफ्तार है, जबकि दूसरा फरार है. पढ़ें इस खूनी वारदात की पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

पंजाब के तरनतारन में कत्ल की एक बेहद सनसनीखेज वारदात से लोग सहमे हुए हैं. वहां एक युवक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि यह वारदात बदला लेने के लिए अंजाम दी गई. बताया जा रहा है कि मृतक युवक आरोपी की बहन को लेकर घर से फरार हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. अब पता चला है कि आरोपी ने युवक पर महज 37 सेकेंड में 83 बार वार किए थे.

पुलिस के मुताबिक घटना सिटी तरनतारन थाना क्षेत्र की है. मृतक की पहचान कड़गिल गांव निवासी जगजीत सिंह के रूप में हुई है. वहीं इस मामले में आरोपी के तौर पर नौरंगाबाद निवासी जसप्रीत सिंह और उसके भाई हरप्रीत सिंह के नाम सामने आए हैं. तरनतारन पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका भाई हरप्रीत सिंह फरार है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

पुलिस के अनुसार, जगजीत सिंह कथित तौर पर 18 जुलाई को आरोपी की बहन जसनप्रीत कौर को उसके घर से लेकर चला गया था. इसके बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव पैदा हो गया था. पुलिस को शक है कि इसी घटना का बदला लेने के लिए जगजीत पर हमला किया गया. पुलिस ने आगे बताया कि आरोपियों ने धारदार हथियार से कई वार करके उसकी हत्या कर दी. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हत्या अचानक हुई या इसके पीछे पहले से कोई साजिश थी.

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इस वारदात को लेकर बेहद चौंकाने वाला दावा किया गया है. दावे के मुताबिक, तरनतारन बस स्टैंड के बाहर दो भाइयों ने जगजीत सिंह पर महज 37 सेकेंड में 83 बार धारदार हथियार से वार किए. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक 83 वार और 37 सेकेंड वाली बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इतना जरूर सामने आया है कि युवक के शरीर पर धारदार हथियार से कई गंभीर चोटें आई थीं और हमले के बाद उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश में जुट गए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका भाई हरप्रीत सिंह फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगाई गई हैं. जांच अधिकारी घटनास्थल से सबूत जुटा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी ली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले के दौरान वास्तव में क्या हुआ और आरोपियों ने वारदात को किस तरह अंजाम दिया.

पुलिस इस हत्या को फिलहाल बदले की वारदात के एंगल से भी जांच रही है. जांच का अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि क्या आरोपी पहले से जगजीत सिंह पर हमले की योजना बना रहे थे या फिर किसी विवाद के बाद अचानक हमला किया गया. पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. सिटी तरनतारन थाने में केस दर्ज कर लिया गया है.

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जिला पुलिस इस मामले में सभी संभावित सुरागों पर काम कर रही है. फरार आरोपी को पकड़ने के साथ-साथ हत्या के पीछे की पूरी वजह और घटनाक्रम को स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल इस मामले में एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि हत्या की साजिश कब रची गई थी और वारदात के दौरान वास्तव में कितने वार किए गए थे.

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