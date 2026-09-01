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पूर्व मंत्री की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड कार और थार में भिड़ंत, चपेट में आया ई-रिक्शा... कई घायल

जयपुर के मानसरोवर में रविवार देर रात तेज रफ्तार थार और एंडवेर की भिड़ंत के बाद दोनों कारें अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा से जा टकराईं. टक्कर इतनी भयानक थी कि ई-रिक्शा हवा में उछलकर करीब 50 फीट दूर जा गिरा. हादसे में तीन यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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हादसे के बाद छतिग्रस्त दोनों कारें. (Photo: Screengrabs)
हादसे के बाद छतिग्रस्त दोनों कारें. (Photo: Screengrabs)

जयपुर में रविवार देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मानसरोवर थाना इलाके में मेट्रो स्टेशन चौराहे के पास तेज रफ्तार थार और एंडेवर कार आपस में भिड़ गईं. टक्कर के बाद दोनों कारें बेकाबू होकर सड़क पार कर रहे ई-रिक्शा से जा टकराईं. हादसा इतना भीषण था कि ई-रिक्शा टक्कर लगते ही हवा में उछला और करीब 50 फीट दूर जा गिरा. ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन यात्री लहूलुहान हो गए. घायलों में बोदूराम साहू, उमाशंकर शर्मा और मुकेश कुमार शामिल हैं. पुलिस ने तीनों को मानसरोवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार हादसा रात करीब 1 बजे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन चौराहे के पास हुआ. बताया जा रहा है कि काले रंग की थार और एंडेवर तेज रफ्तार में थीं. इसी दौरान दोनों की भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा से जा भिड़े. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. खास बात यह रही कि दोनों लग्जरी कारों के चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए. सूचना मिलने पर मानसरोवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया.

दोनों वाहनों के पहले भी कट चुके थे कई चालान
हादसे के बाद जब पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का परिवहन रिकॉर्ड खंगाला तो रफ्तार से जुड़े पुराने रिकॉर्ड भी सामने आए. रिकॉर्ड के मुताबिक एंडेवर पर पहले से 26 चालान दर्ज हैं. इनमें 18 चालान ओवरस्पीड के हैं, जबकि एक चालान खतरनाक तरीके से ड्राइविंग का भी दर्ज है.

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इनमें से अधिकतर चालान अभी पेंडिंग बताए जा रहे हैं. वहीं हादसे में शामिल थार पर भी 6 चालान दर्ज हैं. इनमें 4 चालान ओवरस्पीड के हैं. थार के भी अधिकांश चालान लंबित हैं. वहीं हादसे में शामिल एंडेवर एक कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड है. फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और फरार चालकों की तलाश में जुटी है. 

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