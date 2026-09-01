How To Remove Stuck Drawer: दराज के पीछे फंस गया सामान? कारपेंटर के बिना 1 मिनट में ऐसे निकालें बाहर

How To Remove Stuck Drawer: घर में अक्सर स्टोरेज के लिए अलमारियों से लेकर सेंट्रल टेबल तक में दराजें बनवाई जाती हैं. इन दराजों में बहुत सा सामान रखा जाता है. यूं तो किसी भी चीज को रखने के लिए दराज बहुत ही अच्छी रहती हैं क्योंकि इनमें चीजें सामने ही रखी रहती हैं. लेकिन एक समस्या अक्सर देखने को मिलती है. दराजों के पीछे अक्सर छोटी-मोटी चीजें गिर जाती हैं. कभी चम्मच तो कभी कपड़े, कागज या कोई छोटा सामान पीछे जाकर इस तरह फंस जाता है. यही समस्या झंझट बन जाती है क्योंकि दराज के पीछे फंसा सामान निकालना आसान नहीं होता है.



कई लोग सामान निकालने के लिए जोर से दराज खींचने लगते हैं या फिर कारपेंटर को बुलाने की सोचते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दराज के पीछे फंसा सामान निकालने के लिए लिए न तो दराज को जोर-जोर खीचने की जरूरत होती है और न ही तुरंत कारपेंटर बुलाने की. बस चैनल पर लगे लॉक को सही तरीके से रिलीज करना आना चाहिए. चलिए जानते हैं कैसे आप बिना कारपेंटर को बुलाए दराज के पीछे फंसा सामान निकालने के लिए दराज को खोल सकते हैं.



पहले दराज को चैनल से अलग करें

सबसे पहले दराज को जितना हो सके उतना बाहर की तरफ खींचें. अब दराज के दोनों तरफ लगे चैनल को ध्यान से देखें. चैनल के सीधे साथ पर लगे लॉक को नीचे की ओर दबाएं, जबकि उल्टे हाथ पर लगे लॉक को ऊपर की ओर करें. दोनों लॉक सही तरीके से रिलीज होते ही दराज को आसानी से बाहर निकाली जा सकती है.



पीछे गिरा सामान आसानी से निकालें

दराज बाहर निकलने के बाद उसके पीछे का हिस्सा अच्छे से दिखाई देने लगेगा. अक्सर यहां चम्मच, कपड़े, कागज या दूसरी छोटी-छोटी चीजें फंसी मिल जाती हैं. सामान निकालने के बाद चैनल और दराज के आसपास जमी धूल या गंदगी भी साफ कर लें.

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वापस लगाते समय इस गलती से बचें

दराज को वापस लगाने से पहले दोनों तरफ की बॉल वाली पट्टियों को बिल्कुल आगे की तरफ मिला दें. इसके बाद दराज को दोनों चैनल के साथ सही तरीके से सेट करके धीरे-धीरे अंदर की ओर धकेलें. ऐसा करने से दराज आसानी से अपनी जगह पर लॉक हो जाएगी.

अगर दोनों तरफ की बॉल वाली पट्टियां आगे की तरफ ठीक से नहीं मिली हैं और आप दराज को जबरदस्ती अंदर धकेलते हैं, तो चैनल डैमेज हो सकता है. इसलिए ड्रावर लगाते समय जल्दबाजी न करें और दोनों तरफ के चैनल की पोजीशन जरूर चेक करें.



अब जब भी दराज के पीछे कोई सामान गिरकर उसे खोलने में दिक्कत करे, तो जोर लगाने के बजाय ये तरीका आजमा सकते है.

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