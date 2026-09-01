पूर्व ब्रिटिश PM स्टार्मर ने किया सांसद पद इस्तीफे का ऐलान! बताया आगे का प्लान

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री किएर स्टारमर ने मंगलवार को होलबोर्न और सेंट पैनक्रास सीट से अपना सांसद पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है. स्टारमर ने कहा कि अब वे अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं.

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स्टारमर का कहना है कि बदलती दुनिया में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे मुद्दों पर काम करना उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर भी काम जारी रखने की बात की है.

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री किएर स्टारमर ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद संसद की कार्यवाही शुरू होने के दिन सांसद पद छोड़ने का फैसला किया है. उनके इस्तीफे के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है.

स्टारमर ने कहा, "गर्मियों में मुझे अपने भविष्य को लेकर सोचने का समय मिला. मैंने फैसला किया है कि अब होलबोर्न और सेंट पैनक्रास के सांसद का पद छोड़ने और किसी उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने का यही सही समय है."

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "11 साल पहले महान फ्रैंक डॉब्सन से पद संभालने के बाद से देश के सबसे अच्छे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान और सौभाग्य की बात रही है." स्टारमर का कहना है कि वे महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए काम रखेंगे.

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होलबोर्न और सेंट पैनक्रास ससंदीय सीट का करीब 11 सालों से स्टारमर प्रतिनिधित्व कर रहे थे. उनके इस्तीफे के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है. माना जा रहा है कि इससे ग्रीन पार्टी को यहां अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है. कहा जा रहा है कि इस सीट से जैक पोलान्स्की चुनाव लड़ सकते हैं.

हालांकि ग्रीन्स पार्टी के एक प्रवक्ता ने ऐसी संभावनाओं से इनकार किया है. उन्होंने कहा, "जैक ने हमेशा स्पष्ट किया है कि वे लंदन से सांसद बनना चाहेंगे. लंदन 20 से ज्यादा वर्षों से उनका घर रहा है."

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