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बिहार: एक ऑपरेशन के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर गोलीबारी और बवाल, नालंदा में पुलिसकर्मी की मौत

बिहार के नालंदा में पटना से आई उत्पाद विभाग की टीम पर ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई. गोली लगने से एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई. जानें क्या है पूरा मामला?

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इस मामले में आरोपियों की तलाश जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में आरोपियों की तलाश जारी है (फोटो-ITG)

बिहार के नालंदा जिले में उत्पाद विभाग की टीम पर गोलीबारी की घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, पटना से आई उत्पाद विभाग की टीम एक ऑपरेशन के लिए पहुंची थी. इसी दौरान टीम पर फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई. गोली लगने से घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. 

इलाज के दौरान पुलिसकर्मी की मौत

इस घटना में जान गंवाने वाला पुलिसकर्मी एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्रतिनियुक्त था. गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. फिलहाल, पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है. 

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पावापुरी थाना क्षेत्र का मामला

गोलीबारी की यह घटना नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पटना से पहुंची उत्पाद विभाग की टीम के ऑपरेशन के दौरान हुई इस घटना में पुलिसकर्मी की मौत हो गई. घटना के कारण, ऑपरेशन और गोलीबारी में शामिल लोगों के बारे में आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी.

- इस घटना के संबंध में उपलब्ध जानकारी सीमित है. गोलीबारी किन परिस्थितियों में हुई और किसने फायरिंग की, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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