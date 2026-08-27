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तीन सुसाइड, एक मर्डर... आंध्र प्रदेश से मेरठ तक फैली एक खूनी साजिश की कहानी, राइफल शूटिंग कोच गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में एक महिला ने माता-पिता और 10 साल के बेटे के साथ गोदावरी नदी में छलांग लगा दी थी. सुसाइड नोट में राइफल शूटिंग कोच सादिक खान पर पति की हत्या और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया है. पढ़ें पूरी कहानी.

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आंध्रा पुलिस ने आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया है (फोटो-ITG)
आंध्रा पुलिस ने आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया है (फोटो-ITG)

आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पुलिस को भी हैरान कर दिया. 17 अगस्त की देर रात एक परिवार ने रोड-कम-रेलवे ब्रिज से गोदावरी नदी में छलांग लगा दी थी. परिवार में 34 साल की कोव्वुरी सौजन्या, उनके माता-पिता तिल्लापुडी नूकराजू और तिल्लापुडी मीना और सौजन्या का 10 साल का बेटा रियांश कार्तिकेय रेड्डी शामिल थे. इस घटना में सौजन्या और उनके माता-पिता की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा चमत्कारिक रूप से बच गया.

पुलिस के मुताबिक, परिवार काकीनाडा से पहले कोव्वुर पहुंचा था और इसके बाद देर रात राजमुंदरी के पुल पर गया. बताया गया कि सबसे पहले नूकराजू और मीना ने नदी में छलांग लगाई. इसके बाद सौजन्या अपने 10 साल के बेटे को लेकर नदी में कूद गईं. रात करीब 11 बजकर 40 मिनट पर राजमुंदरी II टाउन पुलिस को 112 इमरजेंसी सेवा के जरिए घटना की सूचना मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पुल पर परिवार की कार और जूते मिले.

पुलिस ने नदी में मौजूद मछुआरों को तुरंत अलर्ट किया. दो मछुआरों ने तलाश शुरू की और पुल की ग्रिल में फंसे रियांश को बचा लिया. बच्चा बाद में नदी में गिर गया था, लेकिन समय रहते उसे बाहर निकाल लिया गया. हालांकि सौजन्या और उनके माता-पिता को बचाया नहीं जा सका. तीनों के शव बाद में नदी से बरामद किए गए.

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घटना की जांच के दौरान पुलिस को परिवार की ओर से लिखे गए सुसाइड नोट मिले. इन नोट्स ने पूरे मामले को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया. सौजन्या ने अपने नोट में कथित तौर पर लिखा कि सादिक खान की प्रताड़ना उनकी मौत की वजह थी. उन्होंने राइफल शूटिंग कोच खान पर अपने पति जगदीश रेड्डी की हत्या करने का आरोप भी लगाया.

आंध्र प्रदेश पुलिस और मेरठ पुलिस की हिरासत में आरोपी सादिक खान

सौजन्या के माता-पिता ने भी अपने-अपने नोट में सादिक खान को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. नूकराजू ने कथित तौर पर अपना नोट व्हाट्सऐप के जरिए एक इंजीनियर्स ग्रुप में भेजा था. जिसमें उन्होंने काकीनाडा के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को संबोधित किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जगदीश की मौत के बाद सादिक खान उनकी बेटी की जिंदगी में आया. पहले उसने मदद करने की बात कही थी.

नूकराजू ने अपने कथित सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि बाद में सादिक खान ने उनकी बेटी सौजन्या, उनके बेटे और खुद उन्हें जान से मारने की धमकी दी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खान ने परिवार के कीमती सामान और बैंक खातों पर कब्जा कर लिया था. इन आरोपों की पुलिस अब अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परिवार पर वास्तव में किस तरह का दबाव बनाया गया था.

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सौजन्या की मां मीना ने भी अपने नोट में सादिक खान को लेकर कई आरोप लगाए. उन्होंने कथित तौर पर लिखा कि उन्हें अपनी बेटी और नाती के भविष्य की चिंता थी. साथ ही उन्होंने अपने पति की खराब सेहत का भी जिक्र किया. मीना ने खान को कथित तौर पर बेरहम बताया और कहा कि परिवार उसके दबाव का सामना नहीं कर पा रहा था.

मीना ने यह भी आरोप लगाया कि खान उनकी बेटी और नाती को 'बेचने' की बात करता था. उन्होंने कथित तौर पर एक फोन बातचीत सुनने का दावा किया, जिसमें खान परिवार की पूरी संपत्ति हासिल करने की बात कर रहा था. आरोप के मुताबिक, यह संपत्ति सौजन्या के नाम ट्रांसफर होने के बाद हासिल करने की योजना थी. हालांकि इन सभी आरोपों की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी.

इस केस में पुलिस की जांच सिर्फ आत्महत्या तक सीमित नहीं है. पुलिस अब सौजन्या के पति जगदीश रेड्डी की जुलाई में हुई मौत की भी जांच कर रही है. सौजन्या ने सादिक खान पर आरोप लगाया था कि उसने कथित तौर पर केमिकल जहर देकर जगदीश की हत्या की थी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जगदीश की मौत में सादिक खान की कोई भूमिका थी या नहीं.

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काकीनाडा पुलिस ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी

तमाम आरोपों के मद्देनजर पुलिस सभी के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिकॉर्ड और बैंक लेन-देन की जांच कर रही है. डिजिटल सबूतों के जरिए घटनाओं की पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश में जुटी है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन किया गया. एसआईटी को जांच के दौरान पता चला कि सादिक खान उत्तर प्रदेश के मेरठ में है. इसके बाद एक विशेष पुलिस टीम मेरठ पहुंची और उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से 22 अगस्त को नौचंदी पुलिस स्टेशन के पास से सादिक खान को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे मेरठ की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट (CJM) में पेश किया गया.

मेरठ की अदालत में आंध्र प्रदेश पुलिस ने सादिक खान को अपने साथ ले जाने के लिए ट्रांजिट वारंट हासिल कर लिया. इसके बाद आरोपी को काकीनाडा लाया गया. उसे काकीनाडा स्पेशल मोबाइल जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े सभी आरोपों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है.

पुलिस खास तौर पर इस बात की जांच कर रही है कि क्या खान का जगदीश रेड्डी की मौत से कोई संबंध था. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि सौजन्या और उनके माता-पिता ने सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए, उनके पीछे कोई ठोस सबूत मौजूद है या नहीं. पुलिस बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी और मेडिकल दस्तावेजों को आपस में जोड़कर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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अब इस मामले में पुलिस के सामने कई सवाल हैं. मसलन- क्या जगदीश रेड्डी की मौत वाकई जहर देने से हुई थी, क्या सादिक खान का उसमें कोई हाथ था और क्या परिवार को धमकाया जा रहा था? इसके अलावा बैंक खातों और संपत्ति को लेकर लगाए गए आरोपों की भी जांच हो रही है. डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ रही है. जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा कि आंध्र प्रदेश से मेरठ तक फैली इस कहानी में असल साजिश क्या थी?

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