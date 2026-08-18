scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

होटल में महिला हेड कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, साथी पुलिसकर्मी पर FIR, दोनों 30 बार मिले थे होटल में

गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित होटल रॉयल ब्लू में दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल अदिति का शव मिला था. पिता की शिकायत पर साथी हेड कांस्टेबल सचिन के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के होटल रॉयल ब्लू में दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल अदिति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. अदिति 15 अगस्त की शाम होटल पहुंची थीं और अगले दिन दोपहर कमरे में उनका शव मिला. शुरुआती जांच में पुलिस को मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ था. हालांकि, अब मृतका के पिता की शिकायत के बाद इस केस ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस ने अदिति के साथी हेड कांस्टेबल सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक अदिति मुरादनगर इलाके की रहने वाली थीं और दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थीं. फिलहाल उनकी तैनाती उस्मानपुर थाने में थी. 15 अगस्त की शाम करीब 7 बजकर 12 मिनट पर वह होटल रॉयल ब्लू पहुंची थीं. होटल के रिकॉर्ड के मुताबिक रात करीब 10 बजकर 2 मिनट पर उनके साथी हेड कांस्टेबल सचिन भी होटल पहुंचा. सचिन भी दिल्ली पुलिस में तैनात है और उसकी पोस्टिंग भी उस्मानपुर थाने में बताई गई है.

पुलिस के अनुसार सचिन करीब 10 बजकर 42 मिनट पर होटल से बाहर निकल गया था. इसके बाद अदिति कमरे में अकेली थीं. अगले दिन यानी 16 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे होटल कर्मचारी गौरव कमरे में पहुंचा. कमरे के अंदर अदिति का शव देखकर उसके होश उड़ गए और उसने तत्काल होटल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी. घटना के वक्त रिसेप्शन पर विवेक मौजूद था. सूचना मिलने के बाद साहिबाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की जांच शुरू कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

Avinash Arrested for Cousin Murder
पहले किया लड़की का मर्डर, फिर सूटकेस में भरकर फेंकी लाश
Sakinaka Silver Theft disclosure
मुंबई वर्कशॉप से 46.4 लाख की चांदी चोरी, ऐसे पकड़ा गया मास्टरमाइंड
Bengaluru Couple Death mystery
बेंगलुरु में कपल की मौत से सनसनी, वॉइस मैसेज से नया खुलासा
बहस के बाद लड़की पर चाकू से हमला, CCTV हुआ वायरल
AIIMS Twisha Postmortem Report
ट्विशा की मौत पर AIIMS की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा?
Advertisement

पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम ने भी होटल के कमरे की बारीकी से जांच की और मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ था, लेकिन पुलिस ने मौत की वजह को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है. पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट को जांच में अहम माना जा रहा है. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अदिति की मौत से पहले कमरे में वास्तव में क्या हुआ था.

जांच के दौरान पुलिस को अदिति और सचिन के होटल में आने-जाने से जुड़ी अहम जानकारी मिली. पुलिस के मुताबिक दोनों इस साल होटल रॉयल ब्लू में करीब 30 बार ठहर चुके थे. इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस ने होटल का रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे दस्तावेज कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि दोनों की पिछली मुलाकातें कब-कब हुई थीं और उन मुलाकातों के दौरान क्या परिस्थितियां थीं.

इसी बीच अदिति के पिता की शिकायत ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सचिन पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने अदिति से अपनी शादी की बात छिपाकर रखी. पिता का आरोप है कि सचिन लगातार अदिति के संपर्क में रहा और उसे शादी का भरोसा देता रहा. परिवार का कहना है कि सचिन की वास्तविक वैवाहिक स्थिति सामने आने और कथित तौर पर शादी का भरोसा टूटने के बाद अदिति मानसिक रूप से परेशान थीं. इसी वजह से परिवार ने उनकी आत्महत्या की आशंका जताई है.

Advertisement

मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब जांच में उसके वैवाहिक जीवन और अदिति के साथ उसके संबंधों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस दोनों के बीच हुई बातचीत, कॉल डिटेल, मैसेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को खंगाल रही है. इसके अलावा होटल के सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर से दोनों के आने-जाने की जानकारी का मिलान किया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम, फोरेंसिक जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से सामने आने वाले तथ्यों को केस की जांच में शामिल किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस की जांच का मुख्य फोकस इस बात पर है कि अदिति की मौत से पहले उनके और सचिन के बीच क्या हुआ था और उनकी मौत की वास्तविक वजह क्या थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    विषधर सांपों के बीच निडर दिखीं प्रथमा, अपर्णा यादव ने शेयर किया VIDEO |
    सबूत 'बहुत कमजोर', बरी हो सकता है दोषी, दाभोलकर मर्डर केस में HC का बयान |
    भारत के वैश्विक व्यापार का खुला नया द्वार, विझिंजम बंदरगाह पर EXIM परिचालन शुरू |
    'हां, मैं अंधभक्त हूं', गर्व से बोलीं ईशा कोपिकर, हेटर्स पर को दिया करारा जवाब- राष्ट्रवादी कहो, फर्क नहीं पड़ता |
    'सीवान में AK-47 से चली थीं 4 गोलियां...', सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कबूला |
    बिहार-यूपी वालों मराठी नहीं सीखी तो लाइसेंस सस्पेंड! मुंबई में ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों के लिए नया नियम |
    किसे मिलेगी जगह, कौन होगा बाहर... संगठन के बाद अब बीजेपी संसदीय बोर्ड में बदलाव की तैयारी |
    अब तीसरे बच्चे पर भी एक साल की मैटरनिटी लीव, इस राज्य में सरकार का ऐलान |
    पहले किया लड़की का मर्डर, फिर सूटकेस में भरकर फेंकी लाश... मुखबिर के शक से ऐसे खुला कत्ल का राज! |
    Women's Hockey World Cup 2026: मह‍िला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का धमाका, साउथ अफ्रीका को 6-1 से धोया
    Advertisement