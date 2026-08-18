पहले किया लड़की का मर्डर, फिर सूटकेस में भरकर फेंकी लाश... मुखबिर के शक से ऐसे खुला कत्ल का राज!

दिल्ली पुलिस ने उत्तर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में नाबालिग चचेरी बहन की कथित हत्या के मामले में एक मजदूर को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मुकुंदपुर निवासी अविनाश के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद उसने लड़की के शव को एक सूटकेस में रखा और उसे बुराड़ी के अजित विहार इलाके में ले जाकर छिपा दिया. शुरुआत में इस हत्या का पता नहीं चला था, लेकिन एक पुलिस मुखबिर की सतर्कता से पूरा मामला सामने आया.

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पुलिस के अनुसार, मुखबिर ने अविनाश को एक सूटकेस लेकर जाते हुए देखा था. कुछ समय बाद जब वह वापस लौटा तो उसके हाथ में सूटकेस नहीं था. इस बात ने मुखबिर को शक हुआ और उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी. बताया गया कि अविनाश ने अपने एक दोस्त से मोटरसाइकिल उधार ली थी और उसी बाइक से सूटकेस लेकर गया था. बाद में यह सूचना स्पेशल स्टाफ के हेड कांस्टेबल संजय तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

सूचना मिलने के बाद आउटर नॉर्थ जिले के डीसीपी शोभित डी. सक्सेना के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की. पुलिस ने जाल बिछाकर अविनाश को पकड़ लिया और उससे पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान पुलिस का दावा है कि आरोपी ने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल की और घटना से जुड़ी कई अहम जानकारियां दीं. इसके बाद आरोपी पुलिस टीम को बुराड़ी के अजित विहार इलाके में उस जगह ले गया, जहां उसने सूटकेस छिपाने की बात बताई थी.

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पुलिस के मुताबिक, बताए गए स्थान से सूटकेस बरामद किया गया और उसके अंदर नाबालिग लड़की का शव मिला. शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच और तेज कर दी है. अब जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या किस परिस्थिति में हुई और वारदात से पहले और बाद में आरोपी की गतिविधियां क्या थीं. पुलिस अविनाश के बयानों की भी पुष्टि कर रही है और मामले में दूसरे सबूत जुटाए जा रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में अविनाश ने दावा किया कि नाबालिग लड़की एक युवक के साथ रिश्ते में थी और उसका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था. पुलिस का कहना है कि परिवार ने अविनाश से लड़की को अपने पास रखने के लिए कहा था, ताकि वह उस युवक से संपर्क न कर सके. आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि वह लड़की की इस बात को लेकर नाराज था. इसके बाद उसने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस के मुताबिक, यह वारदात रविवार को हुई थी और अविनाश ने पूछताछ में दावा किया कि उसने लड़की का गला दबाकर हत्या की. हालांकि, पुलिस आरोपी के बयानों को अंतिम सच मानकर नहीं चल रही है और पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि हत्या की असली वजह क्या थी और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी. पुलिस मामले से जुड़े सभी सबूतों और परिस्थितियों को जोड़कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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दिल्ली में रिश्ते को लेकर हत्या का यह मामला ऐसा पहला मामला नहीं है. इससे पहले अप्रैल में पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर इलाके के तिहाड़ गांव में 19 साल की एक युवती की हत्या कर दी गई थी. उस मामले में पुलिस ने युवती के माता-पिता को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि वे उसकी एक युवक के साथ रिश्ते से नाराज थे. अब बुराड़ी के इस मामले में भी पुलिस यह जांच कर रही है कि परिवार की नाराजगी और लड़की के रिश्ते का हत्या से कितना सीधा संबंध है.

फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी अविनाश से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शव को सूटकेस में भरकर बुराड़ी तक ले जाने की पूरी योजना कैसे बनाई गई. इसके साथ ही घटनास्थल, बरामद सूटकेस, मोटरसाइकिल और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की पूरी कहानी और वारदात की वजह और स्पष्ट हो सकेगी.

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