scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

भारत के वैश्विक व्यापार का खुला नया द्वार, विझिंजम बंदरगाह पर EXIM परिचालन शुरू

विझिंजम बंदरगाह की कई विशेषताएं हैं, यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से महज 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है. अब तक यह बंदरगाह मुख्य रूप से केवल ट्रांसशिपमेंट का केंद्र था. लेकिन अब यह भारत से सीधे सामान भेजने और बाहर से माल मंगाने का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बन गया है.

Advertisement
X
वैश्विक व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक कदम. (Photo: Kerala Govt)
वैश्विक व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक कदम. (Photo: Kerala Govt)

केरल के विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह (Vizhinjam International Seaport) ने केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की मौजूदगी में पूर्ण EXIM (आयात-निर्यात) परिचालन शुरू कर दिया है. अब तक यह बंदरगाह मुख्य रूप से केवल ट्रांसशिपमेंट (माल के फेरबदल) का केंद्र था. लेकिन इस नई शुरुआत के साथ अब यह भारत से सीधे सामान भेजने और बाहर से माल मंगाने का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बन गया है.

इस ऐतिहासिक अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री के अलावा उद्योग मंत्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी, स्थानीय विधायक एम. विंसेंट और भारत सरकार के समुद्री प्रशासन के महानिदेशक (IAS) श्याम जगन्नाथन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधि मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री बोले- बेहद गर्व का ये पल

सम्बंधित ख़बरें

बुजुर्ग के हत्याकांड का हुआ खुलासा तो पुलिस भी रह गई हैरान. (Photo: Screengrabs)
Gold के लिए 13 साल की लड़की ने रची साजिश, करा दी बुजुर्ग की हत्या
IN-USN EOD Exercise 2026
भारतीय और अमेरिकी नौसेना ने समंदर में 'बम फोड़ने' की प्रैक्टिस की
भड़के स्कूल मालिक ने पेरेंट्स को ऐसा क्या कहा कि सड़कों पर उतरे छात्र?
'15 अगस्त को नहीं आए तो पाकिस्तान जाओ' स्कूल मालिक के बयान पर बवाल
20 साल के इंजीनियर ने दी जान.
20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की मौत, सुसाइड नोट बरामद
Actor S Devan resign from BJP
केरल: अभिनेता देवन ने BJP वाइस प्रेसीडेंट से दिया इस्तीफा

इस उपलब्धि पर केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कहा, 'यह हम सभी के लिए गर्व का पल है. विझिंजम अब भारत को दुनिया से जोड़ने वाला मुख्य द्वार बन चुका है. हमारा लक्ष्य 'मिशन समुद्र' के तहत इस बंदरगाह का अधिकतम लाभ उठाना है. इसके लिए रिंग रोड निर्माण हेतु 3,200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, सड़क-रेल संपर्क को और मजबूत किया जाएगा.'

इस मौके पर अडानी पोर्ट्स (APSEZ) के सीईओ अश्वनी गुप्ता ने कहा, 'विझिंजम केवल माल की आवाजाही का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और समुद्री व्यापार में नेतृत्व की आकांक्षाओं का प्रतीक है. यह केरल की प्रतिभा और भारतीय उद्यम को दुनिया के बाजारों से जोड़ता है.'

Advertisement

विझिंजम बंदरगाह की कई विशेषताएं हैं, यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से महज 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है. 18 से 20 मीटर की स्वाभाविक प्राकृतिक गहराई, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे बड़े जहाजों (Ultra Large Container Vessels - ULCVs) का यहां रुकना आसान है. 

अडानी समूह का बड़ा निवेश
विझिंजम परियोजना में दूसरे चरण के विस्तार के साथ अडानी समूह का कुल निवेश 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. यह केरल में किसी भी व्यापारिक घराने द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है. 3 दिसंबर 2024 को वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद से इस बंदरगाह ने 22.8 लाख से अधिक कंटेनर और 1,100 से अधिक जहाजों का संचालना किया है. इसने मात्र 10 महीनों में 10 लाख TEUs और 18 महीनों में 20 लाख TEUs का आंकड़ा पार कर लिया. 

यहां भारत में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज 'MSC Irina' (399.99 मीटर लंबा और 24,346 TEU क्षमता वाला) भी सफलतापूर्वक रुका था. 

विदेशी पोर्ट्स पर निर्भरता में कमी
फिलहाल में भारत का 75% से अधिक ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से जाता है, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ते हैं. विझिंजम में EXIM चालू होने से इस निर्भरता में भारी कमी आएगी. इस बंदरगाह का सीधा फायदा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्य औद्योगिक व विनिर्माण केंद्रों जैसे बेंगलुरु, कोयंबटूर और तिरुपुर को मिलेगा.

Advertisement


इस परियोजना से लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और फ्रेट फॉरवर्डिंग जैसे क्षेत्रों में 5,000 से अधिक नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. दिसंबर 2028 तक पूरे होने वाले 16,000 करोड़ रुपये के दूसरे चरण के विस्तार के तहत बंदरगाह की वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 57 लाख TEUs कर दी जाएगी. जिससे 1200 मीटर अतिरिक्त कंटेनर बर्थ, स्थायी रेल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स पार्क और आधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'हां, मैं अंधभक्त हूं', गर्व से बोलीं ईशा कोपिकर, हेटर्स पर को दिया करारा जवाब- राष्ट्रवादी कहो, फर्क नहीं पड़ता |
    सीवान में AK-47 से क्यों हुई फायरिंग? देखें सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने क्या दिया जवाब |
    बिहार-यूपी वालों मराठी नहीं सीखी तो लाइसेंस सस्पेंड! मुंबई में ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों के लिए नया नियम |
    किसे मिलेगी जगह, कौन होगा बाहर... संगठन के बाद अब बीजेपी संसदीय बोर्ड में बदलाव की तैयारी |
    अब तीसरे बच्चे पर भी एक साल की मैटरनिटी लीव, इस राज्य में सरकार का ऐलान |
    पहले किया लड़की का मर्डर, फिर सूटकेस में भरकर फेंकी लाश... मुखबिर के शक से ऐसे खुला कत्ल का राज! |
    Women's Hockey World Cup 2026: मह‍िला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का धमाका, साउथ अफ्रीका को 6-1 से धोया |
    ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में FDA, अब Zepto समेत 3 पर कसा शिकंजा, लाइसेंस सस्पेंड |
    पाम ऑयल-वनस्पति और फ्लेवर से बना रहे थे 'शुद्ध घी', हैदराबाद में 36 हजार किलो माल जब्त |
    रांची: परीक्षा घोटाले में CID का एक्शन, अभय तिवारी की पत्नी और भाई भी गिरफ्तार
    Advertisement