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ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में FDA, अब Zepto समेत 3 पर कसा शिकंजा, लाइसेंस सस्पेंड

मुंबई में FDA ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों में गंभीर खामियां मिलने पर खार के Prince of Wales Restaurant, अंधेरी ईस्ट के Café Sifarish और चेंबूर के Zepto Limited के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए.

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मुंबई FDA की कार्रवाई के बाद Zepto समेत तीन प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज. (Photo- ITG)
मुंबई FDA की कार्रवाई के बाद Zepto समेत तीन प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज. (Photo- ITG)

मुंबई में FDA ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. खार के Prince of Wales Restaurant, अंधेरी ईस्ट के Café Sifarish और चेंबूर के Zepto Limited की जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईं. इन खामियों के चलते FDA ने तीनों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए हैं. मुख्यमंत्री ने भी FDA की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी.

खार के Prince of Wales Restaurant में खाद्य पदार्थों के तापमान नियंत्रण, भंडारण, उपकरणों की सफाई और कीट नियंत्रण से जुड़ी कमियां मिलीं. वहीं, Café Sifarish में खाद्य पदार्थों के तापमान और भंडारण की व्यवस्था के साथ कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी सुविधाएं पर्याप्त नहीं पाई गईं. सुधार के लिए नोटिस दिए जाने के बावजूद तय समय में अनुपालन रिपोर्ट नहीं दी गई.

इसी तरह चेंबूर के Zepto Limited में भी साफ-सफाई, स्टोरेज और खाद्य पदार्थों के तापमान में गंभीर खामियां मिलीं. जांच में नॉन-वेज चिल्ड फूड का तापमान 9 डिग्री और फ्रोजन फूड का तापमान माइनस 11 डिग्री पाया गया, जबकि निर्धारित तापमान इससे कम होना चाहिए. इन गंभीर खामियों के बाद FDA ने तीनों आस्थापनाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित किया है.

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बर्गर किंग पर भी एक्शन

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पुणे में फूड सेफ्टी और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन को लेकर FDA की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है. 11 अगस्त से 14 अगस्त 2026 के बीच ‘Safe Food, Safe Drug, Safe Maharashtra’ अभियान के तहत पुणे FDA डिवीजन ने होटल, रेस्तरां, ई-कॉमर्स प्रतिष्ठानों और डेयरियों का विशेष निरीक्षण किया था. इस दौरान गंभीर अस्वच्छ परिस्थितियां और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन मिलने के बाद 16 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए थे. इसी अभियान के तहत पुणे के कैंप इलाके में 1992 से चल रहे शहर के पुराने Burger King आउटलेट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी.

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