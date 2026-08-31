Bullet Train Station Look: अंदर से ऐसा दिखता है बुलेट ट्रेन का स्टेशन, एयरपोर्ट से भी बेजोड़

देश में बुलेट ट्रेन (Bullet Train) के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, अगले साल से बुलेट ट्रेन का सपना सच होने वाला है. पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद के बीच 15 अगस्त 2027 से चलने वाली है. इस हाई-स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने और रेलवे स्टेशन बनाने का काम दिन-रात चल रहा है.

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इस बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स से जुड़ीं कई तस्वीरें सामने आ रही हैं. साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन को बेहद ही खूबसूरत बनाया जा रहा है. आप अंदर-बाहर की झलकियां देखकर गदगद हो जाएंगे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़े कामों का निरीक्षण करने के लिए अहमदाबाद रेल मंडल के DRM वेद प्रकाश साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) पर पहुंचे.

इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की और परियोजना से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारियों, इंजीनियरों से बातचीत की. उन्होंने स्टेशन परिसर, पैसेंजर कॉनकोर्स, प्लेटफॉर्म्स और मल्टी-मॉडल हब को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों का जायजा लिया.

बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही तकनीकों और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की. आप भी वीडियो में देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन का ये स्टेशन अब अपना अंतिम रूप ले रहा है, स्टेशन का लुक एयरपोर्ट से भी शानदार नजर आ रहा है.

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🚄 साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन एवं मल्टी-मॉडल हब का निरीक्षण



अहमदाबाद मंडल के DRM श्री वेद प्रकाश ने साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन एवं मल्टी-मॉडल हब पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्यों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं समयबद्धता… pic.twitter.com/bmt0e1tYvM — DRM Ahmedabad (@drmadiwr) August 30, 2026

DRM ने कहा कि बुलेट ट्रेन भारत की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसलिए निर्माण कार्य की गुणवत्ता और यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने सभी कामों को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए रफ्तार और दक्षता बढ़ाने के निर्देश दिए.

मल्टी-मॉडल हब से यात्रियों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

साबरमती में बन रहा यह मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बुलेट ट्रेन, भारतीय रेलवे के साबरमती ब्रॉडगेज स्टेशन, अहमदाबाद मेट्रो और बीआरटीएस (BRTS) बस सेवा को आपस में जोड़ेगा. यहां यात्रियों की आवाजाही के लिए बेहतर लिफ्ट, एस्केलेटर, टिकटिंग एरिया और पार्किंग व्यवस्था होगी. जो कि अंतरराष्ट्रीय मानक पर खरा उतरेगा.



वीडियो में देख सकते हैं, बुलेट ट्रेन का ये स्टेशन लगभग बनकर तैयार है. स्टेशन की बिल्डिंग शानदार नजर आ रही है, फिलहाल साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन की बिल्डिंग 6 मंजिल दिख रही है. जहां एक से बढ़कर एक सुविधाएं होंगी. अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के सभी स्टेशनों पर तेजी से काम चल रहा है. साथ ही ट्रैक बिछाने का काम भी जोर-शोर से चल रहा है.

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