scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

LPG Strike: ताकि त्योहारों पर न हो LPG की किल्लत, वितरकों की हड़ताल पर FDLI की अपील

LPG Distributors अपनी मांगों को लेकर 26 अक्टूबर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और हड़ताल की चेतावनी दी है, जिसे लेकर गैस वितरकों की संस्था FDLI ने बड़ी अपील की है.

Advertisement
X
एफडीएलआई ने किया एलपीजी वितरकों की प्रस्तावित हड़ताल का विरोध. (Photo: ITG)
एफडीएलआई ने किया एलपीजी वितरकों की प्रस्तावित हड़ताल का विरोध. (Photo: ITG)

फेस्टिव सीजन में एक बड़ा संकट सामने मंडरा रहा है और ये एलपीजी (LPG Crisis) से जुड़ा हुआ है. दरअसल, एलपीजी वितरकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था और ये प्रस्तावित हड़तान 26 अक्टूबर से होने वाली है. त्योहारों पर आम उपभोक्ताओं को गैस की समस्या न हो, इसके लिए  LPG वितरकों की संस्था FLDI ने दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन का विरोध करते हुए गैस वितरकों से सप्लाई बनाए रखने की अपील की है. गौरतलब है कि डीलर्स मुख्य रूप से डिलीवरी कमीशन बढ़ाने, e-KYC चार्ज देने की डिमांड कर रहे हैं. 

'हड़ताल का समर्थन नहीं...'
एलपीजी गैस वितरकों की संस्था फेडरेशन ऑफ LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया (FLDI) ने दिल्ली में प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल का विरोध किया है. इसके साथ ही सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ बातचीत जारी होने की बात कही है.

इसके साथ ही उन्होंने गैस वितरकों से उपभोक्ताओं को एलपीजी सप्लाई बनाए रखने की अपील की है. एफडीएलआई के मुताबिक, 'संगठन प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन नहीं करता है और हम वितरकों की जायज मांगों को पूरा करने के लिए सार्थक बातचीत, ठोस फैसलों और निरंतर प्रयासों के पक्ष में हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

LPG shortage Pakistan
PAK में गैस सिलेंडर पहुंचा 8000 रुपये पार, बॉर्डर बंद होने से हालत खराब
Pakistan Backstabs Brotherly Iran
अमेरिका-सऊदी के दबाव में PAK ने ईरान की पीठ पर छुरा घोंपा
yemen taiz fuel crisis houthis attack
यमन में युद्ध के बीच बदहाल जिंदगी, गैस सिलेंडर के लिए घंटों कतार में खड़े लोग
PNG Drive 3.0
हर घर PNG... रोज 20000 कनेक्शन का लक्ष्य, आज लॉन्च हो रही स्कीम
Commercial LPG cylinder prices hiked, Shubman Gill hits double century as India beats West Indies, and other major news.
कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम फिर बढ़े, नॉनस्टॉप-100 में देखें बड़ी खबरें

FLDI ने कहा- सरकार से बातचीत जारी
एफडीएलआई ने कहा है कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं. एलपीजी वितरकों की सभी चिंताओं और मांगों को सुना भी जा रहा है और हमें जल्द ही समाधान निकालने का आश्वासन भी मिला है. संगठन के मुताबिक, 'हमारा मानना ​​है कि बातचीत और निर्णायक कदमों के जरिए समाधान निकाला जा सकता है.' 

Advertisement

ताकि न हो LPG की किल्लत 
एलपीजी वितरकों की संस्था ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के LPG सिलेंडर की सर्विस पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. OMCs और मंत्रालय के साथ बातचीत में समाधान का भरोसा दिया गया है. ऐसे में, बातचीत के सभी रास्ते आजमाए बिना विरोध-प्रदर्शन का सहारा लेना व्यावहारिक नहीं है. उपभोक्ताओं तक LPG की नियमित और सुरक्षित आपूर्ति बनाए रखना हमारा मुख्य उद्देश्य है. 

FDLI ने कहा, 'हम सभी साथी वितरकों से अपील करते हैं कि वे बिना पुष्टि वाले विरोध-प्रदर्शन के आह्वानों को नजरअंदाज करें और अपनी आपूर्ति व डिलीवरी का काम जारी रखें, ताकि किसी भी परिवार को कोई परेशानी न हो.'

घरेलू LPG सिलेंडर अभी कितने का? 
फिलहाल देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर नजर डालें, तो 14 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर दिल्ली में 942 रुपये का, कोलकाता में 968 रुपये का मिल रहा है. इसके अलावा मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 941.50 रुपये और चेन्नई में इसकी कीमत अभी 957.50 रुपये है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Jahaz Mahal Mandu: दो तालाबों के बीच बना है मांडू का जहाज महल, खूबसूरती देख लौटने का नहीं करेगा दिल |
    तस्वीर में छिपी बिल्ली को खोज पाएंगे आप? तेज नजर वालों के लिए चैलेंज |
    न है इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर भी बना दी फ्लाइंग कार! कौन हैं रवि टम्टा जिन्होंने कर दिखाया ये कमाल  |
    Rama Ekadashi 2026: नवंबर की पहली एकादशी कब है? नोट कर लीजिए सही डेट, शुभ मुहूर्त और पारण का समय |
    फ्रांस से अल्बानिया तक प्रदर्शनकारियों-पुलिस के बीच जोरदार झड़प, देखें बवाल की तस्वीरें |
    मुंबई-हावड़ा मेल के AC कोच में धमाका, पावर बैंक फटने से मचा हड़कंप |
    टाइगर श्रॉफ ने बेचा अपना लग्जरी अपार्टमेंट, मिला करोड़ों का प्रॉफिट, फायरिंग के बाद हुई डील |
    जयपुर में सरपंच चुनाव के बीच आधी रात में बवाल... पुलिस पर हुआ पथराव, फिर भीड़ को खदेड़ने के लिए हुआ लाठीचार्ज |
    LPG Strike: ताकि त्योहारों पर न हो LPG की किल्लत, वितरकों की हड़ताल पर FDLI की अपील |
    टीम इंडिया ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड को हराकर टी20 में दर्ज की 200वीं जीत
    Advertisement