एक्टर शरद कपूर अपनी तंगहाल जिंदगी, खराब सेहत को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उनके इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियोज देख लोगों का दिल दहल रहा है. हर कोई उनकी जर्जर हालत को देखकर दयनीय फील कर रहा है. अब उनकी दोस्त और बेजुबान ट्रस्ट नामक डॉग शेल्टर चलाने वाली हेमी चौधरी ने शरद का नया वीडियो पोस्ट किया है. ये वीडियो उन्होंने 24 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया था. वीडियो में साफ नजर आता है कि शरद कैसे एक गंदे बदबूदार कमरे में अपने कुत्तों के साथ बद्दतर हालात में जी रहे थे.

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बुरे हाल में शरद कपूर

जिस जगह पर शरद रुके हुए हैं, उस घर में चारों तरफ गंदगी है. जमीन पर गद्दा बिछा है जिसे कुतों ने बुरी तरह फाड़ा हुआ है. उस गद्दे पर शरद लेटे हुए हैं. बनियान, शर्ट नहीं पहनी है. बस जींस पहनी हुई है. गंदी दीवारे और बदबूदार घर में वो रह रहे हैं. रूम में कहीं खाना गिरा है. कहीं पर कुत्तों की पॉटी है. ये वीडियो देखकर फैंस का दिल टूट गया है. ये वही दिन था जब शरद के कुत्तों को शेल्टर होम में ले जाया गया था. शरद कपूर को भी इस दयनीय स्थिति से रेस्क्यू किया गया.

वीडियो में शरद फटे हुए बेड पर अपने कुत्तों के साथ बैठे हैं. हेमा की टीम कुत्तों को शेल्टर होम ले जाने आई हैं. लेकिन शरद का कहना है वो आज नहीं भेंजेंगे, अगले दिन उनके कुत्तों को शेल्टर होम लेकर जाएं. शरद कपूर ने कहा अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो बुला दो. वीडियो में शरद कपूर की हालत देखकर लोगों का कहना है उन्हें मदद मिलनी चाहिए. किसी ने हेमा की शरद की मदद करने के लिए तारीफ की. वहीं कईयों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा.

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शरद के साथ लोगों को सिम्पेथी है. लेकिन उनके बदलते बयानों ने ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया है. कभी वो काम मांगते हैं. फिर दूसरी तरफ कहते हैं उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से कोई काम नहीं मांगा. शरद ने ये तक कहा कि उनके पास हॉलीवुड मूवी का ऑफर है. शरद ने ये भी दावा किया था कि शाहरुख खान ने उनकी मदद की. हालांकि शरद की दोस्त और एनिमल एक्टिविस्ट हेमा ने साफ किया कि शाहरुख ने कोई मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया है. उनके मुताबिक, शरद की मानसिक हालत ठीक नहीं है.

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