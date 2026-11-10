कभी छोटे से घर में रहते थे जेनसेन हुआंग, आज अरबों की हवेलियों के हैं मालिक

दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनियों में शामिल Nvidia के CEO जेनसेन हुआंग इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और आलीशान लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में हैं. 155 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हुआंग और उनकी पत्नी लोरी का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी काफी दिलचस्प है. सैन जोस के एक छोटे से तीन बेडरूम वाले घर से शुरू हुआ उनका सफर आज सैन फ्रांसिस्को के अरबपतियों वाले इलाके में बनी करोड़ों डॉलर की हवेली और हवाई के समुद्र किनारे स्थित आलीशान रिट्रीट तक पहुंच चुका है.

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जेनसेन हुआंग और उनकी पत्नी लोरी की पहली प्रॉपर्टी कैलिफोर्निया के सैन जोस में थी. यह तीन बेडरूम वाला करीब 1,500 वर्गफुट का साधारण घर था. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, दंपति ने 1988 में इसे 1.85 लाख डॉलर में बेच दिया और इसके बाद सैन जोस में ही चार बेडरूम वाला दूसरा घर 3.38 लाख डॉलर में खरीदा.

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उस दौर में हुआंग का करियर शुरुआती दौर में था. दिलचस्प बात यह है कि Nvidia की स्थापना का विचार भी एक रेस्टोरेंट में हुई बातचीत से निकला था. हुआंग ने अपने दो इंजीनियर साथियों क्रिस मालाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम के साथ डेनिस (Denny's) रेस्टोरेंट में कंपनी शुरू करने पर चर्चा की. साल 1993 में तीनों ने Nvidia की स्थापना की. शुरुआत में कंपनी वीडियो गेम और मल्टीमीडिया के लिए ग्राफिक्स तकनीक विकसित करने पर काम करती थी.

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1999 में Nvidia शेयर बाजार में लिस्ट हुई. इसके बाद कंपनी का कारोबार बढ़ने लगा और हुआंग परिवार की रियल एस्टेट से जुड़ी खरीदारी का दायरा भी बड़ा होता गया. साल 2002 में उन्होंने सैन जोस वाला अपना दूसरा घर 5 लाख डॉलर में बेच दिया.

69 लाख डॉलर का छह बेडरूम वाला घर

साल 2003 में हुआंग दंपति ने कैलिफोर्निया के लॉस अल्टोस हिल्स में 69 लाख डॉलर यानी करीब 60 करोड़ रुपये में नया घर खरीदा. यह प्रॉपर्टी Nvidia के सांता क्लारा स्थित मुख्यालय से लगभग 15 मील दूर है. इस घर का आकार उनके पिछले मकान के मुकाबले तीन गुना से भी ज्यादा है. करीब 7,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल में बने इस घर में छह बेडरूम हैं. लॉस अल्टोस हिल्स अपनी हरियाली, बड़े प्लॉट और शांत रिहायशी माहौल के लिए जाना जाता है. यहां निर्माण से जुड़े नियम भी काफी सख्त हैं. आमतौर पर नए घरों के लिए करीब एक एकड़ या उससे अधिक जमीन की जरूरत होती है. पहाड़ियों और ऊंचाई वाले हिस्सों में दो मंजिला निर्माण पर भी सीमाएं लागू होती हैं.

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हवाई के समुद्र किनारे सात बेडरूम का आलीशान घर

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हुआंग परिवार की प्रॉपर्टी का दायरा कैलिफोर्निया तक ही सीमित नहीं रहा. साल 2004 में उन्होंने हवाई के माउई द्वीप के वैलेआ इलाके में 75 लाख डॉलर में एक और संपत्ति खरीदी. इस घर का निर्माण करीब 2008 में पूरा हुआ. लगभग 8,000 वर्गफुट में फैले इस घर में सात बेडरूम हैं. इसकी खासियत इसका समुद्र के किनारे स्थित एक सुरक्षित और निजी आवासीय परिसर में होना है. करीब 10.5 एकड़ में फैले इस गेटेड परिसर में कुल 14 घर हैं. यह वैलेआ रिसॉर्ट का हिस्सा है, जहां आसपास गोल्फ कोर्स, होटल और शॉपिंग की सुविधाएं भी हैं. इस प्रॉपर्टी को हुआंग परिवार के आलीशान छुट्टियों के ठिकानों में गिना जाता है.

सैन फ्रांसिस्को में 38 मिलियन डॉलर की आलीशान हवेली

जेन्सेन हुआंग की सबसे महंगी और चर्चित संपत्तियों में सैन फ्रांसिस्को के ब्रॉडवे इलाके में स्थित हवेली शामिल है. यह इलाका 'बिलियनेयर्स रो' के नाम से जाना जाता है. यहां से गोल्डन गेट ब्रिज का शानदार नजारा दिखाई देता है और आसपास कई बड़े कारोबारी और अरबपति रहते हैं.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रॉपर्टी के डीड और टैक्स रिकॉर्ड की जांच के आधार पर इस घर की कीमत 2017 में 3.8 करोड़ डॉलर आंकी गई थी. उस समय इस सौदे ने इसी सड़क पर घर की बिक्री का 3.5 करोड़ डॉलर का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था.

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करीब 11,400 वर्गफुट में फैली इस हवेली को बनाने में लगभग चार साल लगे. इसमें सात बेडरूम हैं और निर्माण में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है. घर की डिजाइन में घुमावदार छत इसे अलग पहचान देती है. इसके अलावा इसमें लिफ्ट, जिम, आउटडोर किचन और वाइन रखने के लिए दो अलग-अलग कमरे भी हैं.

छोटे घर से अरबपतियों के इलाके तक का सफर

कैलिफोर्निया के बड़े घरों के साथ माउई में समुद्र किनारे मौजूद प्रॉपर्टी उनके रियल एस्टेट साम्राज्य का हिस्सा है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में Nvidia की बढ़ती ताकत के बीच अब हुआंग की निजी संपत्तियां और उनकी सुरक्षा पर होने वाला खर्च भी सुर्खियों में है.

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