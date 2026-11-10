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72 हजार में 'चंकी पांडे', अमिताभ-शाहरुख छूटे पीछे...गधों के मेले में फिल्मी नामों का शोर

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट में दीपावली के बाद 200 साल से अधिक पुरानी परंपरा के तहत ऐतिहासिक गधा मेला लगा. मंदाकिनी नदी के किनारे आयोजित इस मेले में कई राज्यों से व्यापारी अपने गधे और खच्चर लेकर पहुंचे. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और मिथुन जैसे फिल्मी नामों वाले गधे आकर्षण का केंद्र रहे.

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दिवाली के अगले दिन लगता है गधों का यह ऐतिहासिक मेला. (Photo: ITG)
दिवाली के अगले दिन लगता है गधों का यह ऐतिहासिक मेला. (Photo: ITG)

क्या आपने कभी गधों का मेला देखा या उसके बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि गधों की भी हजारों रुपये में कीमत लगती है? अगर नहीं, तो चलिए आपको ले चलते हैं भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट, जहां मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल से गधों का ऐतिहासिक मेला लगता आ रहा है. दीपावली के ठीक बाद सोमवार सुबह 6 बजे मंदाकिनी नदी के किनारे परंपरागत तरीके से एक दिवसीय गधा मेला आयोजित किया गया. इस अनोखे मेले में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों से व्यापारी अपने गधे लेकर पहुंचे. यहां गधों की खरीद-फरोख्त के साथ उनके अनोखे नाम और कीमतें भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं.

इस मेले की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता यहां गधों के रखे जाने वाले फिल्मी और चर्चित नाम हैं. व्यापारी अपने गधों की पहचान और बिक्री के लिए उनका नाम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती, संजय कपूर और चंकी पांडे जैसे मशहूर कलाकारों के नाम पर रखते हैं. इस बार भी मेले में इन तमाम फिल्मी नामों वाले गधे आकर्षण का केंद्र बने रहे. व्यापारियों के अनुसार गधों की कीमत उनकी नस्ल, कद-काठी, लंबाई और ताकत के आधार पर तय की जाती है.

इस बार अमिताभ, शाहरुख और मिथुन जैसे नामों वाले गधे 50 हजार रुपये से कम कीमत में बिके. वहीं इन सभी को पीछे छोड़ते हुए काले रंग का 'चंकी पांडे' नाम का गधा सबसे महंगा 72 हजार रुपये में बिका. स्थानीय मान्यताओं और जानकारों के अनुसार चित्रकूट में गधा मेला लगने की यह परंपरा मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल से चली आ रही है. कहा जाता है कि उस दौर में सेना की रसद और सामान ढोने के लिए गधों व खच्चरों का इस्तेमाल होता था. तभी से दीपावली के अवसर पर यह मेला आयोजित होता आ रहा है. समय के साथ मेले के स्वरूप में बदलाव जरूर आया है, लेकिन इसकी पुरानी परंपरा और करोड़ों रुपये का यह कारोबार आज भी पूरी शान से कायम है.

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एसडीएम ने क्या कहा?
महिपाल सिंह गुर्जर, एसडीएम मझगंवा चित्रकूट ने बताया कि मुझे भी यह सूचना मिली है कि यह गधा बाजार औरंगजेब के जमाने से लग रहा है. दीपावली के दूसरे दिन यहां गधा बाजार लगता है. जिसमें काफी महंगे-महंगे गधे जाते हैं. इस बार ₹72,000 का सबसे महंगा गधा बिका है. इन गांधों का नाम फिल्मी कलाकारों ने के नाम पर रखा जाता है.

रमेश पाण्डेय, व्यपारी कर्बी उत्तर प्रदेश ने बताया कि यह बहुत ऐतिहासिक मेला है. औरंगजेब जब चित्रकूट में मठ-मंदिर तोड़ने आया था, तो उसका पूरा लाव लश्कर यहीं डेरा डाला था. जिसमें खच्चर भी थे, जिन पर गोला-बारूद लदे थे. इस साल मेला बहुत मंदा था. फिर भी एक खच्चर 72 हजार रुपये में बिका है. अब नई जनरेशन ये सब काम नहीं करना चाह रही है, जिससे मेला की रौनक थोड़ा कम जरूर हो रही है. 

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