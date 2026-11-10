नमक रोटी खाईं, सड़क किनारे लगाईं सब्जियां... कृष्णा यादव का है अब करोड़ों का कारोबार

दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाली कृष्णा यादव आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने दम पर कुछ बड़ा करने का सपना देखती हैं. कभी आर्थिक तंगी के चलते सड़क किनारे सब्जियां बेचकर परिवार का गुजारा करने वाली कृष्णा यादव ने महज 500 रुपये से अचार बनाने और बेचने का काम शुरू किया था. आज उनकी मेहनत और लगन ने इस छोटे से कारोबार को करोड़ों रुपये के व्यवसाय में बदल दिया है.

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दरअसल, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचीं कृष्णा यादव के सामने आर्थिक चुनौतियां थीं. हालात इतने कठिन थे कि कई बार परिवार को नमक-रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता था. इसी बीच उन्होंने अपने पारंपरिक हुनर को रोजगार का माध्यम बनाने का फैसला किया. घर में पहले से अचार बनाया जाता था. कृष्णा यादव ने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग तथा वैल्यू एडिशन की जानकारी हासिल की.

साल 2002 में उन्होंने महज 500 रुपये की पूंजी से सड़क किनारे एक छोटी-सी मेज लगाकर अचार बेचना शुरू किया. शुरुआत करौंदे के अचार से हुई. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह लोगों को अचार चखाती थीं और सड़क किनारे पीने के पानी की व्यवस्था भी करती थीं. धीरे-धीरे उनके अचार का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा और कारोबार बढ़ता चला गया.

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कृष्णा यादव ने ऐसे शुरू किया था अपना सफर

इसके बाद उन्होंने आम, नींबू, मिर्च सहित कई तरह के अचार तैयार करने शुरू किए और अपने कारोबार को 'श्री कृष्णा पिकल्स' नाम दिया. आज इस ब्रांड के तहत अचार के अलावा चटनी, मुरब्बे, सिरप सहित कई खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं. कृष्णा यादव के मुताबिक इनके उत्पादों की संख्या 250 से अधिक है और सालाना कारोबार करोड़ों रुपये तक जा पहुंचा है.

कृष्णा यादव की सफलता की खास बात यह भी है कि उन्होंने अपने कारोबार के साथ दूसरी महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा. आज वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रही हैं. उनके संघर्ष और उद्यमिता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उन्हें प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार , उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार और भारत के कई कृषि विभागों व मंत्रालय से पुरस्कार के साथ-साथ देश के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया है.

कृष्णा यादव की कहानी साबित करती है कि सफलता के लिए बड़ी पूंजी नहीं, बल्कि हुनर, मेहनत और मजबूत इरादों की जरूरत होती है. महज 500 रुपये से शुरू हुआ उनका सफर आज महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की एक बड़ी मिसाल बन चुका है.

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