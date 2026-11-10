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IND vs NZ: '13 साल की उम्र से ही...', अंशुल कंबोज ने धोनी को लेकर खोला बड़ा राज, न्यूजीलैंड में कैसे मचाया तहलका?

अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंद से कहर बरपाने का काम किया. शुरुआती दोनों वनडे मुकाबलों में उन्होंने दमदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई. तीसरे मैच से ठीक पहले अंशुल कंबोज ने अपनी गेंदबाजी को लेकर कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है.

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कंबोज ने कही दिल की बात. (PHOTO: AFP)
कंबोज ने कही दिल की बात. (PHOTO: AFP)

भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज इन दिनों अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अंशुल ने अपनी सफलता के पीछे की असली वजहों का खुलासा किया है. 

हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले इस युवा पेसर ने बताया कि कैसे घरेलू क्रिकेट के अनुभव और महेंद्र सिंह धोनी के साथ बिताए पलों ने उनके खेल को निखारने में अहम भूमिका निभाई है.

अंशुल कंबोज का कहना है कि वह हरियाणा से आते हैं. वह 13 साल की उम्र से ही हरियाणा की पिचों पर गेंदबाजी कर रहे हैं. इसलिए वहां के मौसम और विकेटों का मिजाज उन्हें अच्छी तरह पता है, जो न्यूजीलैंड की परिस्थितियों से काफी मिलता-जुलता है. 

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देश के लिए खेलने के सवाल पर उनकी खुशी साफ झलकती है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करना हर खिलाड़ी का सपना होता है. इस जर्सी को पहनना उनके लिए बेहद रोमांचक और गर्व का पल है. अपने परिवार की प्रतिक्रिया को लेकर भी उन्होंने अपनी खुशी शेयर की.

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इंडिया ए सीरीज के अनुभव को याद करते हुए अंशुल ने बताया कि वहां उनका मकसद सिर्फ मौसम के साथ तालमेल बिठाना था. कीवी पिचों पर नमी और सीम को देखते हुए उन्होंने सही लेंथ और सटीक एरिया में गेंदबाजी करने पर फोकस किया, जिससे उन्हें काफी मदद मिली.

जब उनसे पूछा गया कि इस सीरीज में उनकी सफलता का राज क्या है तो अंशुल ने सीधा जवाब दिया कि यह सब सही लाइन और लेंथ का कमाल है. विकेट और मैच की स्थिति के मुताबिक गेंदबाजी करना ही उनकी सफलता की चाबी साबित हो रहा है. वह नतीजों के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय सिर्फ अपनी प्रक्रिया और मैदान पर अपनी भूमिका पर पूरा ध्यान दे रहे हैं.

एमएस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग से मिली सीख

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम में एमएस धोनी और हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ बिताए गए समय को अंशुल ने अपने करियर का सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस बताया है.

ये भी पढ़ें- 75 साल में जो कोई न कर सका...वो इस बल्लेबाज ने कर दिखाया, 41 की उम्र में दोहरे शतक जड़ मचाया तहलका

उन्होंने कहा कि वहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वह यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सही दिशा में सीखते रहें. बिना ज्यादा दबाव लिए अपनी गेंदबाजी पर फोकस करने की यह सीख उन्हें माही और फ्लेमिंग जैसे दिग्गजों से मिली है, जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके काम आ रही है.
 

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