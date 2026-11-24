रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार दो तिमाहियों की सुस्ती के बाद भरोसा लौटता दिख रहा है. घरों की बिक्री से लेकर नए प्रोजेक्ट लॉन्च और ऑफिस स्पेस की मांग तक, बाजार को लेकर स्टेकहोल्डर्स की उम्मीदें बेहतर हुई हैं. Knight Frank-NAREDCO के रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 में सेक्टर का मौजूदा सेंटीमेंट स्कोर पिछली तिमाही के 48 से बढ़कर 56 पर पहुंच गया.

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वहीं अगले 6 महीने का फ्यूचर सेंटीमेंट स्कोर 50 से बढ़कर 58 हो गया. इस इंडेक्स में 50 से ऊपर का स्कोर सकारात्मक सेंटीमेंट, 50 का स्कोर तटस्थ और 50 से नीचे का स्कोर नकारात्मक सेंटीमेंट दिखाता है. मौजूदा सेंटीमेंट स्कोर लगातार दो तिमाहियों तक 50 से नीचे रहने के बाद फिर सकारात्मक दायरे में पहुंचा है. हालांकि, ये आंकड़े बाजार में कारोबार की वास्तविक तेजी नहीं, बल्कि डेवलपर्स, निवेशकों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की राय और उम्मीदों को दिखाते हैं.

घरों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद दोगुने से ज़्यादा

रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 6 महीने में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताने वाले स्टेकहोल्डर्स की हिस्सेदारी 17 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गई है. वहीं बिक्री कमजोर रहने की आशंका जताने वालों का आंकड़ा 45 फीसदी से घटकर 30 फीसदी रह गया है. हालांकि, उम्मीदों में सुधार के बावजूद बिक्री के आंकड़ों में अभी बड़ी तेजी नहीं आई है.

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जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान देश के प्रमुख बाजारों में 86,767 घरों की बिक्री हुई, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 1 फीसदी कम है. जनवरी से सितंबर 2026 के बीच कुल बिक्री 2,58,238 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर लगभग स्थिर है. इसका मतलब है कि फिलहाल घरों की बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले छह महीने में मांग सुधरने की उम्मीद मजबूत हुई है.

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नए प्रोजेक्ट लॉन्च को लेकर डेवलपर्स का भरोसा बढ़ा

रेजिडेंशियल मार्केट में नए प्रोजेक्ट लॉन्च को लेकर भी उम्मीदें बेहतर हुई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 6 महीने में नए लॉन्च बढ़ने की उम्मीद जताने वाले स्टेकहोल्डर्स की हिस्सेदारी 21 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गई है. वहीं लॉन्च घटने की आशंका जताने वालों का आंकड़ा 38 फीसदी से घटकर 18 फीसदी रह गया है. जुलाई-सितंबर 2026 में 92,549 नए घर लॉन्च हुए, जो पिछले साल की समान तिमाही से 4 फीसदी ज़्यादा हैं.

जनवरी-सितंबर के दौरान भी नए लॉन्च में सालाना आधार पर 4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दौरान बिना बिके घरों की संख्या 5,31,480 रही. रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा बिक्री की रफ्तार के आधार पर इस इन्वेंट्री को बिकने में करीब 6.1 तिमाही लग सकती हैं. इससे पता चलता है कि नए प्रोजेक्ट लाने को लेकर डेवलपर्स का भरोसा बढ़ा है, लेकिन बाजार में पहले से मौजूद बिना बिके घरों की संख्या भी एक अहम चुनौती बनी हुई है.

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घरों की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद

प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर भी सेंटीमेंट मजबूत हुआ है. रिपोर्ट में शामिल 36 फीसदी स्टेकहोल्डर्स को अगले छह महीने में घरों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. पिछली तिमाही में यह हिस्सेदारी 14 फीसदी थी. कुल 84 फीसदी स्टेकहोल्डर्स का मानना है कि आने वाले छह महीने में घरों की कीमतें या तो स्थिर रहेंगी या बढ़ेंगी. पिछली तिमाही में ऐसा मानने वालों की हिस्सेदारी 74 फीसदी थी. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक, प्रमुख बाजारों में घरों की कीमतों में सालाना आधार पर 3 से 17 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. NCR और बेंगलुरु में कीमतों की बढ़त कुछ ज़्यादा मजबूत रही.

ऑफिस मार्केट में भी मांग मजबूत

रेजिडेंशियल मार्केट के साथ ऑफिस स्पेस की मांग को लेकर भी भरोसा कायम है. रिपोर्ट के मुताबिक, 92 फीसदी स्टेकहोल्डर्स को अगले छह महीने में ऑफिस लीजिंग स्थिर रहने या बढ़ने की उम्मीद है. पिछली तिमाही में ये आंकड़ा 74 फीसदी था. इनमें 48 फीसदी को लीजिंग बढ़ने और 44 फीसदी को स्थिर रहने का अनुमान है. जुलाई-सितंबर 2026 में देश के आठ प्रमुख बाजारों में 1.87 करोड़ वर्ग फीट ऑफिस स्पेस के सौदे हुए.

ये पिछले साल की समान तिमाही से 5 फीसदी ज़्यादा है. जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान कुल ऑफिस ट्रांजैक्शन 6.67 करोड़ वर्ग फीट रहे. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs, फ्लेक्स ऑफिस ऑपरेटर्स और भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों की मांग को इस बाजार का अहम सहारा माना गया है. ऑफिस स्पेस की नई सप्लाई में भी तेजी आई है. तीसरी तिमाही में 2.15 करोड़ वर्ग फीट नई ऑफिस स्पेस बाजार में आई, जो सालाना आधार पर 74 फीसदी ज़्यादा है. वहीं जनवरी-सितंबर के दौरान ऑफिस कंप्लीशन करीब 50 फीसदी बढ़कर 4.87 करोड़ वर्ग फीट पहुंच गया.

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ऑफिस किराये को लेकर भी तस्वीर सकारात्मक है. करीब 90 फीसदी स्टेकहोल्डर्स को अगले छह महीने में किराये स्थिर रहने या बढ़ने की उम्मीद है. इनमें 52 फीसदी को किराये बढ़ने का अनुमान है. प्रमुख आठ ऑफिस बाजारों में सालाना रेंटल ग्रोथ 3 से 13 फीसदी के बीच रही.

डेवलपर्स-निवेशकों का भरोसा बढ़ा

रिपोर्ट में डेवलपर्स और नॉन-डेवलपर्स, दोनों के सेंटीमेंट में सुधार दर्ज किया गया है. डेवलपर्स का सेंटीमेंट स्कोर पिछली तिमाही के 51 से बढ़कर 59 पर पहुंच गया. वहीं नॉन-डेवलपर्स का स्कोर 53 से बढ़कर 58 हो गया है. नॉन-डेवलपर्स में बैंक, वित्तीय संस्थान और प्राइवेट इक्विटी फंड जैसे स्टेकहोल्डर्स शामिल हैं. क्षेत्रीय स्तर पर भी चारों जोन में सेंटीमेंट स्कोर 50 से ऊपर पहुंच गया. नॉर्थ जोन का स्कोर 52 से बढ़कर 59, साउथ का 47 से बढ़कर 56, ईस्ट का 51 से बढ़कर 60 और वेस्ट का 50 से बढ़कर 56 हो गया. ईस्ट जोन का सेंटीमेंट स्कोर सबसे ज़्यादा रहा.

रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी निवेश 31% घटा

सेक्टर को लेकर उम्मीदें बेहतर होने के बावजूद निवेश के मोर्चे पर एक चुनौती सामने आई है. जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान भारतीय रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी निवेश सालाना आधार पर 31 फीसदी घटकर 1.66 अरब डॉलर रह गया. हालांकि, इस दौरान निवेश सौदों की संख्या 24 से बढ़कर 31 हो गई. इस निवेश में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है. जनवरी-सितंबर 2025 में कुल प्राइवेट इक्विटी निवेश में घरेलू निवेशकों का हिस्सा 25 फीसदी था, जो 2026 की इसी अवधि में बढ़कर 85 फीसदी हो गया. इसके उलट विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 75 फीसदी से घटकर 15 फीसदी रह गई. इससे पता चलता है कि इस अवधि में रियल एस्टेट निवेश में घरेलू पूंजी की भूमिका काफी बढ़ी है.

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आर्थिक ग्रोथ से रियल एस्टेट को सहारा

रिपोर्ट के मुताबिक, देश की आर्थिक ग्रोथ को लेकर भी स्टेकहोल्डर्स का भरोसा बढ़ा है. अगले छह महीने में आर्थिक गतिविधियां बेहतर रहने की उम्मीद जताने वालों की हिस्सेदारी 31 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो गई है. वहीं आर्थिक माहौल कमजोर होने की आशंका जताने वालों का आंकड़ा 36 फीसदी से घटकर 30 फीसदी रह गया. भारत की GDP में कारोबारी साल 2026-27 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. वहीं अक्टूबर 2026 की पॉलिसी समीक्षा में RBI ने पूरे कारोबारी साल के लिए ग्रोथ अनुमान 6.7 फीसदी से बढ़ाकर 7.1 फीसदी कर दिया था.

Knight Frank India के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल के मुताबिक, दो तिमाहियों की सुस्ती के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसा लौटा है. मजबूत घरेलू आर्थिक ग्रोथ, रेजिडेंशियल और ऑफिस मार्केट को लेकर बेहतर उम्मीदें और अच्छी क्वालिटी के ऑफिस स्पेस की मांग इस सुधार को सहारा दे रही हैं. हालांकि, महंगी ऊर्जा, महंगाई और सख्त वित्तीय परिस्थितियां अब भी चिंता के विषय हैं.

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