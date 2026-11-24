महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिशनर तुकाराम मुंढे ने प्रोटीन सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्युटिकल प्रोडक्ट्स की भ्रामक ब्रांडिंग, मार्केटिंग और गलत दावों के खिलाफ युवाओं को सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि केवल प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से मसल्स नहीं बनतीं इसके लिए प्रोटीन के नेचुरल सोर्स पर भी देना चाहिए. साथ ही एक्सरसाइज भी जरूरी है. उन्होंने ये भी कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह के प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तुकाराम मुंढे की इस सलाह पर डॉक्टरों की क्या राय है इसके लिए हमने डॉक्टरों से बातचीत की है.

और पढ़ें

फरीदाबाद के यथार्थ हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉ.राजीव चौधरी ने इस बारे में Aajtak.in को बताया है. वह कहते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट को लेकर लोगों के बीच कई तरह की धारणाएं हैं. कुछ लोग इन्हें सेहत के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इनसे कोई खास फायदा नहीं होता. हकीकत यह है कि प्रोटीन सप्लीमेंट फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन इनकी जरूरत हर व्यक्ति को नहीं होती.

यह भी पढ़ें: Healthwealth summit: प्रोटीन पाउडर से बेहतर है छाछ-सत्तू! डॉ. सरीन ने बताए सप्लीमेंट के ऑप्शन

शरीर में प्रोटीन का क्या काम होता है

डॉ. राजीव कहते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है. यह मसल्स को बनाने,शरीर के सभी टिश्यू की मरम्मत से लेकर बीमारी के बाद रिकवरी के लिए जरूरी होता है. जिन लोगों को अपने रोजाना के खाने से पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता, उनके लिए डॉक्टर की सलाह पर प्रोटीन सप्लीमेंट जरूरी हो सकता है.

Advertisement

ज्यादा प्रोटीन शरीर के लिए नुकसानदायक

दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में प्रोफेसर डॉ अजीत कुमार बताते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट हर किसी के लिए जरूरी नहीं है. जिन लोगों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है उनके लिए सप्लीमेंट होते हैं, लेकिन इनको भी लीमिट में ही लेना चाहिए. जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने से कैलोरी बढ़ जाती है. कुछ सप्लीमेंट में ज्यादा शुगर होती है. किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: कम उम्र में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट? 9 साल की बच्ची की मौत से उठे सवाल

प्रोटीन के लिए सप्लीमेंट से ज्यादा नेचुरल डाइट पर करें भरोसा

डॉ कुमार भी कहते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट से ज्यादा भरोसा आपको नेचुरल डाइट पर ही करना चाहिए. इसके लिए दूध, दही, पनीर, दाल, अंडे, सोयाबीन अच्छे सोर्स हैं. इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंट को भोजन का विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसकी पूर्ति का एक सोर्स मानना चाहिए. ये भी ध्यान रखें कि प्रोटीन के लिए पूरी तरह से सप्लीमेंट पर डिपेंड न रहें.

---- समाप्त ----