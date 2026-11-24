ग्वालियर में प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने घर में घुसकर पिता-पुत्र पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी. इस घटना में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. उनके हाथ, पैर और छाती जल गए हैं. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

और पढ़ें

वारदात के बाद आरोपी युवक ने भी सल्फास की गोली खाकर जान देने की कोशिश की. उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस तरह घटना में घायल पिता-पुत्र और आरोपी समेत तीनों का इलाज चल रहा है.

मामला ग्वालियर के माधौगंज थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, रजत नाम का युवक एक महिला के साथ लिंक हॉस्पिटल में काम करता था. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. हालांकि, कुछ समय बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. महिला के पति ने भी रजत को डांटा था. बताया जा रहा है कि इसके बाद करीब डेढ़ साल तक मामला सामान्य रहा.

लेकिन रविवार दोपहर अचानक हालात बिगड़ गए. रजत महिला के घर पहुंचा. उस समय घर में महिला का पति और ससुर मौजूद थे. आरोप है कि रजत ने दोनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. अचानक हुए इस हमले से घर में अफरा-तफरी मच गई. दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

Advertisement

पिता-पुत्र के हाथ, पैर और छाती झुलसे

आग की चपेट में आने से पिता और पुत्र के हाथ, पैर और छाती बुरी तरह झुलस गए. घटना के बाद दोनों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हमले के बाद आरोपी रजत ने भी सल्फास की गोलियां खा लीं. जहर खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

प्रेम प्रसंग और रंजिश के एंगल से जांच

मामले में प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश को हमले की संभावित वजह माना जा रहा है. पुलिस अधिकारियों और पीड़ित पक्ष से घटना को लेकर जानकारी ली जा रही है. सीएसपी किरण अहिरवार ने भी मामले से जुड़ी जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें: 40 फ्लैट के बाहर से चप्पल-जूते चुरा ले गया चोर, दीवार फांदकर सोसायटी में घुसा, हावड़ा में वारदात

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और हमले के पीछे विवाद की असल वजह क्या थी. पुलिस की जांच और घायलों के बयान के बाद ही इस वारदात की पूरी कहानी साफ हो सकेगी.

---- समाप्त ----