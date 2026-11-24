किसी दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी देखना, उसकी नई फोटो पर रिस्पॉन्स देना या उसकी जिंदगी के अपडेट जानना अब बहुत आसान है. जेन जी के कई युवा सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े रहते हैं. लेकिन किसी की स्टोरी देख लेने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी में सच में शामिल भी हैं.

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सोशल मीडिया पर दोस्त की छुट्टी, पार्टी या नई नौकरी के बारे में पता चल जाता है. लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको ये भी पता हो कि वह अंदर से कैसा महसूस कर रहा है. ऑनलाइन अपडेट किसी की जिंदगी का छोटा-सा हिस्सा दिखाते हैं, उसकी पूरी कहानी नहीं.

मई 2025 में एनल्स ऑफ द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज में पबलिश्ड एक स्टडी में 1,632 युवा अडल्ट्स के आंकड़ों को स्टडी किया गया. इसमें पाया गया कि सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल अकेलेपन से जुड़ा नहीं था. इसके बजाय, डिजिटल तकनीक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और ऑनलाइन परेशान करने वाले अनुभव ज्यादा अकेलेपन से जुड़े पाए गए.

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इस स्टडी से ये कहना सही नहीं होगा कि इंस्टाग्राम देखने से इंसान अकेला हो जाता है. लेकिन ये जरूर समझ आता है कि सोशल मीडिया पर मौजूद रहना और किसी से इमोशनल रूप से जुड़ा होना एक ही बात नहीं है.

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किसी की स्टोरी देखने के बजाय उससे हाल पूछना, उसकी बात सुनना और जरूरत पड़ने पर साथ देना रिश्ते को ज्यादा मजबूत बना सकता है. आखिरकार, ऑनलाइन अपडेट जानना और किसी को सच में समझना दो अलग चीजें हैं.

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