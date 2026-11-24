पाकिस्तानी बच्चों के एक ग्रुप का गाया गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सभी बच्चे एक म्यूजिक एकेडमी के स्टूडेंट बताए गए हैं. इन बच्चों ने इसे इतनी खूबसूरती से गाया है कि इसकी चर्चा सोशल मीडिया के साथ- साथ मेनस्ट्रीम मीडिया में हो रही है.

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हारमोनियम और दूसरे म्यूजिक इंस्ट्रुमेंट व साज पर 'बागा विच मैं तो...' गाना गाकर बच्चों ने ऐसा धमाल मचाया है कि लोग इसे बार- बार सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. बच्चों की बनाई धुन इतनी मीठी है कि ओरिजनल गाने से भी यह शानदार लगती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह गाना गाने वाले बच्चों का ग्रुप पाकिस्तान के लाहौर में चल रही सुरताल एकेडमी के है. ये बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी धुनों और म्यूजिक के ज़रिए ख़ास पहचान बना चुके हैं. संगीत के प्रति प्रेम, टैलेंट और कुछ अनोखा रचने का जुनून इन बच्चों को सबसे अलग बनाता है.

सुरताल एकेडमी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन बच्चों के गाए कई सारे गानों के वीडियो हैं. भारत में भी इन बच्चों के गाए गाने काफी पसंद किए जा रहे हैं. पाकिस्तानी मीडिया तो इन बच्चों के इंटरव्यू भी कर रही है. इन वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और इस पर लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है.

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इस वीडियो पर काफी सारे यूजर्स ने अपने रिएक्शंस दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है कि एक बार इसे देखने के बाद इस वीडियो ने मेरे पूरे फीड को हाईजैक कर लिया. ऐसा रिएक्शन यूजर ने इस लिए दिया है क्योंकि इस वीडियो को काफी लोगों ने शेयर किया है. ऐसे में अलग- अलग लोगों के हैंडल से ये वीडियो फीड में एक के बाद एक आते रहते हैं.

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वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है - इस वीडियो को लेकर मैं इतना ऑबसेस्ड हो गया हूं कि बार- बार रिपीट करके सुन रहा हूं. एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि इसमें जो ग्रीन शर्ट पहने लड़का है वो ग्रुप का रॉक स्टार है. इसी तरह कई यूजर्स ने लिखा है कि इन बच्चों ने दिल चुरा लिया है. कुछ तो ऐसे है जो बोल रहे हैं कि कोई मुझे रोक लो, क्योंकि मैं बार- बार रिपीट मोड में इसे सुने जा रहा हूं.

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