Vastu Tips: हिंदू धर्म में कुबेर देव को धन-संपत्ति और वैभव का देवता माना जाता है. कहते हैं कि जहां कुबेर देव की कृपा होती है, वहां सुख-समृद्धि बनी रहती है. वास्तु शास्त्र में घर की उत्तर दिशा को कुबेर देव का स्थान बताया गया है. यही वजह है कि इस दिशा से जुड़ी छोटी-छोटी बातों का भी खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि उत्तर दिशा में रखी कुछ खास चीजें घर में बरकत और खुशहाली ला सकती हैं. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि घर में पैसों की तंगी न हो और खुशहाली बनी रहे, तो उत्तर दिशा में इन 5 चीजों को जरूर रखें.

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1. कुबेर देव की प्रतिमा

घर की उत्तर दिशा में कुबेर देव की तस्वीर या प्रतिमा रखना शुभ माना जाता है. वास्तु में इसे धन और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है. इसके साथ ही यहां कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं. पूजा के दौरान साफ-सफाई और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखें.

2. हरे-भरे पौधों से सजाएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट और बांस का पौधा लगाना अच्छा माना जाता है. इसके अलावा यहां तुलसी का पौधा भी रख सकते हैं. मान्यता है कि हरे-भरे पौधे घर में सकारात्मक माहौल और खुशहाली बनाए रखते हैं. ध्यान रखें कि पौधे हमेशा हरे-भरे रहें. उनकी नियमित देखभाल करें. साथ ही, सूखे या मुरझाए पौधों को वहां से हटा दें.

3. छोटा फाउंटेन या एक्वेरियम रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम रख सकते हैं. इसके अलावा यहां धातु या क्रिस्टल से बना कछुआ रखना भी शुभ होता है. मान्यता है कि बहता हुआ पानी तरक्की और खुशहाली का प्रतीक होता है. हालांकि, इन चीजों को रखने के साथ उनकी साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए.

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4. बहते पानी वाली तस्वीर लगाएं

घर की उत्तर दिशा की दीवार पर नदी, झरने या बहते पानी की तस्वीर लगा सकते हैं. वास्तु शास्त्र में ऐसी तस्वीरों को सकारात्मकता और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है. इसके अलावा घर के मुख्य दरवाजे पर सुंदर नेम प्लेट और विंड चाइम भी लगा सकते हैं.

5. उत्तर दिशा में रखें धातु का कलश

वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में तांबे या पीतल का कलश रखना अच्छा माना जाता है. आप इसमें साफ पानी भरकर रख सकते हैं. मान्यता है कि जल से भरा कलश सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है. ध्यान रखें कि कलश का पानी समय-समय पर बदलते रहें और उसे साफ रखें.

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