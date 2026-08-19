भारतीय शेयर बाजार में पिछले सात सत्रों से लगातार गिरावट देखने को मिली है. सेंसेक्‍स 6 सत्रों में करीब 78,560 के आसपास से गिरकर 76,909.68 पर आ चुका है. Nifty 50 लगातार 7 सत्रों में करीब 24,600 के आसपास से टूटकर 24,078.30 स्‍तर पर आ चुका है.

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रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सात सत्रों में करीब 2.1 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. लगातार गिरावट के कारण निवेशकों से लेकर एक्‍सपर्ट्स के बीच एक डर बना हुआ है. कुछ एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी 50 अब 24,000 लेवल के करीब पहुंचा गया है और अगर इस लेवल के नीचे बना रहता है तब तो एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर बाकी दिनों की तरह गिरावट जारी रहती है और ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो एक और शार्प फाल देखने को मिल सकता है.

शॉर्ट टर्म में बैरिश हो सकता है मार्केट

LKP सिक्‍योरिटी के Senior Technical Analyst Rupak De के मुताबिक 24,000 का स्तर Nifty के लिए बेहद महत्वपूर्ण सपोर्ट है. अगर 24,000 के नीचे निर्णायक गिरावट आती है तो बाजार का शॉर्ट अर्म ट्रेंड बैरिश हो सकता है.

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क्‍यों आ रही बाजा में गिरावट?

कच्‍चे तेल के दाम में लगातार तेजी देखी जा रही है. ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है. इससे भारत के लिए इम्‍पोर्ट बिल और महंगाई की चिंता बढ़ी है.

वेस्‍ट एशिया में तनाव अभी भी बना हुआ है. अमेरिका-ईरान के बीच तनाव और सीजफायर को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों के रिस्‍क को बढ़ा दिया है.

अमेरिका के ट्रेजरी यील्‍ड में उछाल देखी जा रही है. अमेरिका के अलावा, बाकी देशों की बॉन्‍ड यील्‍ड भी बढ़ रही है, जिस कारण विदेशी निवेशकों के लिए विकसित बाजार ज्‍यादा आकर्षक हो रहे हैं. इससे इमजिन मार्केट्स जैसे भारत से पैसा निकलने का दबाव बढ़ रहा है.

रॉयर्टस की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से करीब 25 अरब डॉलर निकाले हैं.

सभी सेक्‍टर में भारी दबाव

19 अगस्‍त को सभी सेक्‍टर में भारी दबाव देखने को मिला. कंज्‍यूमर, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी शेयरों को छोड़कर सभी शेयर भारी गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं. इसमें ऑटो सेक्‍टर, बैंकिंग, एफएमसीजी, मीडिया, हेल्‍थकेयर और फार्मा सेक्‍टर शामिल रहे.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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