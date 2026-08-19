जो रूट रचने वाले हैं इतिहास, इस दिग्गज का बड़ा रिकॉर्ड निशाने पर

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं. 19 अगस्त (बुधवार) से इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद यह पहली बार है जब रूट दोबारा इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं.
यह पहला टेस्ट रूट के लिए बेहद खास है, क्योंकि उनके पास रिकी पोंटिंग का घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. रूट ने इंग्लैंड में अब तक 153 टेस्ट पारियों में 7,500 रन बनाए हैं.
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वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान पोंटिंग ने घरेलू मैदान पर 154 पारियों में 7,578 रन बनाए थे. यानी रूट को रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए सिर्फ 79 रन चाहिए.
Let's go! 🦁— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
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अगर रूट हेडिंग्ले टेस्ट में 79 या उससे ज्यादा रन बना लेते हैं, तो वह घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. इस सूची में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 7,216 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं. उनके बाद श्रीलंका के महेला जयवर्धने और दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस का नंबर आता है.
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हेडिंग्ले में भी बड़ा रिकॉर्ड इंतजार कर रहा
35 साल के रूट का हेडिंग्ले में भी शानदार रिकॉर्ड है. उन्होंने इस मैदान पर 11 टेस्ट मैचों में 763 रन बनाए हैं. अब अगर वह पहले टेस्ट में 135 रन बना लेते हैं, तो ज्योफ बॉयकॉट के 897 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर हेडिंग्ले में इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.
इतना ही नहीं, इंग्लैंड में सभी फॉर्मेट मिलाकर रूट ने अब तक 11,834 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. उन्हें एक ही देश में 12,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने के लिए सिर्फ 166 रन की जरूरत है.
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ऐसा करने वाले वह इंग्लैंड के पहले और दुनिया के सिर्फ छठे खिलाड़ी बनेंगे. यानी पाकिस्तान के खिलाफ यह सीरीज रूट के लिए सिर्फ कप्तानी में वापसी नहीं, बल्कि कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका भी है.