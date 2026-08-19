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Best Alternative of Almonds: 1000 वाले बादाम के पीछे न भागें! रोज नाश्ते में खाएं 10 रुपये की सस्ती मूंगफली, मिलेगा ज्यादा प्रोटीन

Badam Alternative Peanuts: आजकल के दौर में बादाम काफी महंगा आता है जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है. लेकिन अगर आप बादाम की कुछ और हेल्दी नट्स खोज रहे हैं तो यहां हम आपको बादाम की तरह पोषक तत्वों से भरपूर मूंगफली की जानकारी दे रहे हैं जिसमें प्रोटीन बादाम से ज्यादा होता है.

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महंगे बादाम की जगह खाएं ये सस्ती चीज (Photo: ITG)
महंगे बादाम की जगह खाएं ये सस्ती चीज (Photo: ITG)

Badam Alternative Peanuts: अच्छी सेहत और तेज दिमाग के लिए ड्राई फ्रूट्स खासकर बादाम खाने की सलाह हर कोई देता है. लेकिन आज के समय में 1000 रुपये किलो मिलने वाले बादाम हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठते. अगर आप भी महंगे बादाम नहीं खरीद पा रहे हैं तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. भारतीय खान-पान में ऐसी कई सस्ती चीजें मौजूद हैं जिनमें बादाम जितने ही प्रोटीन, ओमेगा-3, फाइबर और विटामिन्स पाए जाते हैं.

मूंगफली से लेकर भुने चने और सूरजमुखी के बीज तक ये सस्ते विकल्प आपकी सेहत को दुरुस्त रखेंगे और जेब पर भी भारी नहीं पड़ेंगे. आइए जानते हैं बादाम के ऐसे ही 8 बेहतरीन और सस्ते विकल्पों के बारे में.

बादाम की जगह खाए जाने वाले 8 सस्ते ऑप्शन

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भिगोई हुई मूंगफली जिसे गरीबों का बादाम भी कहते हैं, कई मामलों में मूंगफली में बादाम से ज्यादा प्लांट प्रोटीन और होता है. इसमें हेल्दी फैट्स और विटामिन-ई  भी पाया जाता है. रातभर भिगोकर खाने से यह आसानी से पचती है.

न्यूट्रिशन डेटा के मुताबिक, प्रति 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25-26 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि बादाम में करीब 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. यानी प्रोटीन के मामले में मूंगफली बादाम से आगे है.  

दाम और बजट : बाजार में बादाम 800 से 1000, 1200 और 1500 रुपये प्रति किलो मिलता है जो क्वालिटी पर निर्भर करता है जबकि मूंगफली 100 से 150 रुपये प्रति किलो में आसानी से मिल जाती है. आप बाजार से 10 रुपये की मूंगफली भी खरीद सकते हैं लेकिन बादाम के साथ ऐसा नहीं है.मूंगफली आपके बजट को बिना बिगाड़े सेहत बनाती है.

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विटामिन और मिनरल्स: बादाम विटामिन-ई और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है. वहीं, मूंगफली में विटामिन-बी कम्प्लेक्स, फोलेट और नाइसीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर को एनर्जी देता है.

दोनों में ही मोनोअन्सेचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.  

पाचन और फाइबर: बादाम में मूंगफली की तुलना में फाइबर थोड़ा अधिक होता है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है. लेकिन मूंगफली को भिगोकर खाने से इसका पाचन भी बेहद आसान हो जाता है.  

दोनों में ही कैलोरी की मात्रा लगभग बराबर होती है (प्रति 100 ग्राम में लगभग 560-580 कैलोरी). इसलिए दोनों ही शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं.  

मांसपेशियों का निर्माण: जिम जाने वालों या वर्कआउट करने वालों के लिए मूंगफली एक सस्ता और बेहतरीन प्रोटीन स्नैक है, जो मसल्स रिकवरी में मदद करता है.

खाने का सही तरीका: बादाम को रातभर पानी में भिगोकर और छिलका उतारकर खाने की सलाह दी जाती है. वहीं, कच्ची मूंगफली को आप रातभर भिगोकर सुबह खा सकते हैं और भुनी हुई मूंगफली आप ऐसे ही खा सकते हैं.

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