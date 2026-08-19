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'बाहरी' हुए लालू प्रसाद यादव के बडे़ बेटे, गोद में नहीं आता भतीजा, छलके तेज प्रताप के आंसू, सताई घर की याद

परिवार से दूर रहने का दर्द तेज प्रताप यादव की आंखों में दिखा. भतीजे इराज को गोद में लेने पहुंचे तो बच्चा रोने लगा. तेज ने अपने दर्द को बयां किया.

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घर से दूर रहने पर क्यों मजबूर तेज प्रताप? (Photo: ITGD)
घर से दूर रहने पर क्यों मजबूर तेज प्रताप? (Photo: ITGD)

बिहार के दिग्गज राजनेता घराने के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों भोजपुरी बवाल शो में धमाल मचा रहे  हैं. भोजपुरी सिनेमा के सितारों संग तो वो घुलमिल रहे ही हैं, साथ ही एक्ट्रेस काजल राघवानी संग भी उनकी नजदीकियों ने खूब लाइमलाइट बटोरी हुई है. शो में तेज का अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, जो कि उनके चाहने वालों को खूब पसंद आ रहा है. 

तेज प्रताप के अकेलेपन का दर्द

तेज हाल ही में काजल संग वृंदावन की सैर पर निकले थे, अब वो अपने फैमिली फंक्शन को अटेंड करते दिखेंगे. तेज प्रताप लंबे वक्त पहले ही पिता लालू प्रसाद यादव का घर छोड़ अलग रहने चले गए थे. वो मां-भाई सबसे दूर हो गए थे. मगर मतभेदों के बावजूद उनका परिवार कभी उनके दिल से दूर नहीं हुआ. वो आज भी अपने मां, पिता और भाई की इज्जत करते हैं और उनको बेहद मानते हैं.

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दरअसल, हाल ही में भोजपुरी बवाल से तेज प्रताप यादव का एक भावुक प्रोमो जारी हुआ. जहां नेता अपने घर अपने छोटे भाई तेजस्वी के बेटे इराज का पहला जन्मदिन मनाने पहुंचे. परिवार के बीच जाकर तेज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए. वो भतीजे को गोद में लेना चाहते थे, लेकिन बच्चे ने आने से इनकार कर दिया. इराज अपने बड़े पापा यानी तेज प्रताप को पहचान ही नही पाए. अपनों के बीच रहकर भी ये अकेलापन उन्हें स्वीकार नहीं हुआ. वो रुआंसे हो गए. 

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तेज को आई परिवार की याद

तेज ने वीडियो में अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि- आज इराज का पहला बर्थडे है. मेरे अंदर एक बेचैनी समाया हुआ है. हम उसके बड़े पापा हैं. जब हम उसको गोद में लेने जाते हैं तो वो रोने लगता है. वो देखता है कि ये बाहरी हैं. जिस दिन मैं अलग हुआ था वो बहुत दर्दनाक दिन था, अभी भी वो दिन याद करता हूं तो मेरे रोएं खड़े हो जाते हैं. मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो दिन कभी नहीं आए. 

तेज का ये वीडियो देख फैंस भी दुखी हो रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि तेज प्रताप को अपने घर वापस चले जाना चाहिए. फैंस ने लालू प्रसाद यादव के परिवार के वापस एक होने की दुआ मांगी और कहा कि परिवार से दूर रहने का दर्द या मलाल कभी नहीं रहना चाहिए.   

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