अमेरिका ने बुधवार को भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने का प्रस्‍ताव रखा, जिसमें अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ और चीन पर 40 फीसदी टैक्‍स लगाने का सुझाव दिया है. हालांकि, US ने यह भी कहा कि अगर भारत के साथ व्‍यापार समझौता पूरा हो जाता है तो उसपर सिर्फ 17 फीसदी का टैरिफ लगेगा, लेकिन अगर ये डील नहीं होती है तो 25 फीसदी टैरिफ लागू होगा.

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इस बीच, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि अगर वॉशिंगटन भारतीय प्रोडक्ट्स पर ज्‍यादा ड्यूटी लगाता है, तो वे US से इंपोर्ट होने वाले सामान पर 25% जवाबी टैरिफ लगाने पर विचार करें. इस अपील के साथ ही, CTI ने चेतावनी दी है कि इन उपायों से $48 बिलियन के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है और करीब पांच लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं.

अमेरिका पर टैरिफ लगाने की अपील

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि ट्रेडर्स की संस्था बुधवार, 26 नवंबर को प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर US टैरिफ प्रपोजल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग करेगी, जिससे दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों के ट्रेडर्स में गुस्सा है.गोयल ने गुरुवार को एक वीडियो बयान में कहा कि हम PM मोदी से US पर 25% जवाबी टैरिफ लगाने की अपील करते हैं.

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US टैरिफ के प्रस्तावित स्ट्रक्चर में भारतीय सामानों पर 25% तक ड्यूटी लगाने का प्लान है, और अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और प्रोडक्शन की जांच के नतीजों को देखते हुए अमेरिका के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो यह रेट 17% तक कम हो सकता है. कुछ प्रोडक्ट्स को इससे छूट दी गई है.

किन सेक्‍टर्स पर पड़ सकता है असर?

गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीफूड, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर, मेटल और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है. ज़्यादा ड्यूटी से अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय प्रोडक्ट्स ज्‍यादा महंगे हो सकते हैं, जिससे वे कॉम्पिटिशन वाले देशों को ऑर्डर शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो सकते हैं.

उन्होंने कहा कि हमारा मानना ​​है कि इससे भारत के $48 अरब के सामान के इम्पोर्ट पर असर पड़ सकता है और करीब 5 लाख नौकरियों का संकट हो सकता है. उन्होंने US को पहले ही भेजे जा चुके कंसाइनमेंट और भारतीय एक्सपोर्टर्स को दिए गए ऑर्डर पर भी चिंता जताई और पूछा कि अगर प्रस्तावित टैरिफ लागू होते हैं तो इनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा.

क्‍यों अमेरिका पर लगाने चाहिए 25% टैरिफ?

गोयल ने कहा कि आपसी ड्यूटी से अमेरिकी व्यापारियों और बिजनेस पर भी दबाव पड़ेगा. US भारत को खाने-पीने की चीज़ें, ड्रिंक्स, मिनरल्स और दालें, और भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है. उन्होंने कहा कि अगर भारत US के सामान पर 25% टैरिफ लगाएगा, तो निश्चित रूप से US का सामान भारत में महंगा हो जाएगा. इसलिए वहां के व्यापारी भी US सरकार पर दबाव डालेंगे.

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CTI ने वॉशिंगटन से प्रस्तावित उपायों को वापस लेने की अपील की है, और चेतावनी दी है कि अगर उनके प्रोडक्ट कम कॉम्पिटिटिव हो गए तो भारतीय एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर और मार्केट शेयर खोने का खतरा है. US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने प्रस्तावित उपायों पर 5 जनवरी, 2027 तक पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं, और सुनवाई 25 जनवरी से शुरू होगी.

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