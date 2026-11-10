scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कन्फर्म टिकट होने पर भी जा सकती है आपकी सीट! रेलवे के NT नियम को जान लीजिए

रेलवे में NT( Not Turned Up) नियम के तहत अगर कोई यात्री अपनी तय सीट पर नहीं पहुंचता है, तो टीटीई जांच के बाद उस सीट को दूसरे पात्र यात्री, जैसे RAC यात्री को अलॉट कर सकता है. जानिए क्या है रेलवे का NT नियम, HHT सिस्टम कैसे काम करता है और अपनी कन्फर्म सीट को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Advertisement
X
ट्रेन में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद आपकी सीट किसी दूसरे यात्री को मिल सकती है. ( Photo: ITG)
ट्रेन में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद आपकी सीट किसी दूसरे यात्री को मिल सकती है. ( Photo: ITG)

मान लीजिए आपने ट्रेन में सफर करने के लिए कन्फर्म टिकट बुक कराया है. आपके टिकट में B1 कोच की साइड लोअर बर्थ दी गई है. लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ B12 कोच में बैठकर बातें करने लगते हैं. आपको लगता है कि आपकी सीट तो कन्फर्म है, इसलिए जब मन होगा तब जाकर अपनी बर्थ पर सो जाएंगे. लेकिन जब आप रात में अपनी सीट पर पहुंचते हैं, तो वहां पहले से ही कोई दूसरा यात्री बैठा मिलता है. आप हैरान हो जाते हैं कि जब आपके पास कन्फर्म टिकट है, तो आपकी सीट पर कोई दूसरा कैसे बैठ सकता है?

दरअसल, रेलवे में इससे जुड़ा एक नियम है, जिसे NT यानी Not Turned Up कहा जाता है. इस नियम के तहत अगर कोई यात्री अपनी तय सीट या कोच में समय पर नहीं पहुंचता है, तो रेलवे का टीटीई (TTE) उस सीट को खाली मानकर किसी दूसरे यात्री को दे सकता है. खासकर आरएसी या वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को इससे फायदा मिल सकता है. इसलिए सिर्फ कन्फर्म टिकट होना ही काफी नहीं है. आपको अपनी तय सीट पर समय से पहुंचना भी जरूरी है.

क्या होता है रेलवे का NT नियम?
NT का पूरा नाम Not Turned Up होता है. इसका मतलब है कि यात्री ट्रेन में सफर करने के लिए अपनी तय सीट पर नहीं पहुंचा है. मान लीजिए आपने दिल्ली से पटना जाने के लिए टिकट बुक कराया है. आपको B1 कोच में सीट नंबर 25 मिला है. ट्रेन चलने के बाद टीटीई जब यात्रियों की टिकट चेक करता है, तो उसे आपकी सीट खाली मिलती है. ऐसी स्थिति में टीटीई यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यात्री ट्रेन में आया है या नहीं. अगर यात्री अपनी सीट पर नहीं मिलता और उसे यात्रा करते हुए नहीं पाया जाता, तो उसे NT यानी Not Turned Up के तौर पर दर्ज किया जा सकता है. इसके बाद रेलवे के नियमों के मुताबिक उस खाली सीट को किसी दूसरे पात्र यात्री को दिया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

खरीदारी के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि मिस्त्री की मनमानी से बच सकें. ( Photo: ITG)
सीढ़ियों के लिए कौन सा स्टील रहेगा बढ़िया, खर्चा भी आएगा कम! वर्ना मिस्त्री लूट लेगा
Bluetooth Name History
ब्लूटूथ के पीछे की 1000 साल पुरानी कहानी, इंजीनियर्स ने यही नाम क्यों चुना?
HVAC System for Home
HVAC सिस्टम क्या होता है, कैसे ये घर को बनाता है AQI प्रूफ?
304 और 202 स्टेनलेस स्टील के दो अलग-अलग ग्रेड हैं. दोनों का इस्तेमाल रेलिंग, रेलिंग के पाइप, किचन और दूसरी चीजें बनाने में किया जाता है. ( Photo: ITG)
जब भी घर में लगवानी हो रेलिंग तो दुकान वाले ये बात जरूर करें
पुराने महलों की बनावट भी मौसम को ध्यान में रखकर तैयार की जाती थी. ( Photo: ITG)
कड़ाके की सर्दी में महलों को कैसे गर्म रखते थे राजा-महाराजा?
Advertisement

टीटीई के HHT सिस्टम में कैसे दर्ज होती है जानकारी?
आजकल रेलवे के टीटीई के पास यात्रियों की टिकट जांचने के लिए HHT( Hand Held Terminal) डिवाइस होती है. यह एक तरह की डिजिटल मशीन है, जिसमें ट्रेन के यात्रियों और उनकी सीटों से जुड़ी जानकारी होती है. जब टीटीई कोच में टिकट चेक करता है, तो वह देखता है कि किस सीट पर कौन यात्री सफर कर रहा है. अगर किसी यात्री की सीट खाली मिलती है और वह यात्री वहां मौजूद नहीं होता, तो जांच के बाद उसकी स्थिति सिस्टम में दर्ज की जा सकती है. इससे टीटीई को पता चलता है कि कौन सी सीट खाली है और किस यात्री को वह सीट दी जा सकती है.

आरएसी यात्री को कैसे मिल सकती है आपकी सीट?
मान लीजिए ट्रेन में एक यात्री का टिकट आरएसी में है. इसका मतलब है कि उसे सफर करने की अनुमति तो है, लेकिन अभी पूरी बर्थ नहीं मिली है. अब अगर किसी कन्फर्म टिकट वाले यात्री की सीट खाली मिलती है और उसे NT दर्ज कर दिया जाता है, तो रेलवे के नियमों के अनुसार टीटीई उस खाली बर्थ को आरएसी यात्री को दे सकता है. ऐसे में आरएसी यात्री को पूरी बर्थ मिल सकती है. वहीं, कन्फर्म टिकट वाला यात्री अगर बाद में अपनी सीट पर पहुंचता है, तो उसके सामने परेशानी खड़ी हो सकती है. हालांकि, सीट का आवंटन रेलवे के तय नियमों और टीटीई की जांच के आधार पर होता है. सिर्फ कुछ देर सीट पर मौजूद न होने से हर मामले में सीट किसी और को नहीं दी जा सकती.

Advertisement

अपनी कन्फर्म सीट बचाने के लिए क्या करें?
अगर आपने ट्रेन में कन्फर्म टिकट बुक कराया है, तो इन बातों का ध्यान रखें.

अपने कोच में ही चढ़ें: टिकट में जिस कोच का नंबर दिया गया है, उसी कोच में चढ़ने की कोशिश करें.

अपनी सीट पर समय से पहुंचें: ट्रेन में चढ़ने के बाद अपनी तय बर्थ पर पहुंच जाएं. दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ दूसरे कोच में बैठकर यह न सोचें कि बाद में अपनी सीट पर चले जाएंगे.

टीटीई को जानकारी दें: अगर किसी वजह से आप अपनी सीट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द टीटीई से संपर्क करें और अपनी स्थिति बताएं.

टिकट अपने पास रखें: यात्रा के दौरान अपना कन्फर्म टिकट और पहचान पत्र अपने पास रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर दिखा सकें.

याद रखें: कन्फर्म टिकट आपकी तय सीट पर यात्रा का अधिकार देता है, लेकिन अगर आप ट्रेन में चढ़ने के बाद अपनी सीट पर नहीं पहुंचते हैं, तो परेशानी हो सकती है. इसलिए सफर के दौरान अपने कोच और सीट का ध्यान जरूर रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर महाभियोग की तलवार, ईरान युद्ध को लेकर लगे गंभीर आरोप |
    Govardhan Puja 2026: आज गोवर्धन पूजा पर न चूकें ये शुभ मुहूर्त, जानें सही विधि, मंत्र और आरती |
    VIDEO: 50 जोड़ी पाड़ों की टक्कर, लाखों की भीड़... MP में 200 साल पुरानी परंपरा के आगे कलेक्टर भी बेबस! |
    दिवाली पर पृथ्वी शॉ संग रोमांटिक हुईं आकृति अग्रवाल, पिंक आउटफिट में की ट्विनिंग, बर्थडे पर किया KISS, बोलीं- I Love You, PHOTOS |
    न नौकरी की टेंशन, न बॉस की डांट... 30 की उम्र में 14 फ्लैट खरीदकर हुआ रिटायर! |
    149 साल में जो भारत-ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सके, वो जिम्बाब्वे ने कर दिखाया! टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हुआ ये करिश्मा |
    Pawan Kalyan-Anna Konidela Separation: पवन कल्याण की तीसरी शादी टूटी, पत्नी से 13 साल बाद हुए अलग! पोस्ट में दावा |
    Exclusive: 'खुद को चुनें और जी-तोड़ मेहनत करें', अमेरिकी कांग्रेस पहुंचीं पिया डांडिया का भारतीय महिलाओं को जीत का मंत्र |
    आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन बारिश का अलर्ट नहीं, प्रदूषण के गंभीर हालात से भी राहत के आसार नहीं |
    'जेनसन को नहीं पता था वो जासूस थी, वो सम्मानित व्यक्ति हैं...', NVIDIA CEO से बातचीत के बाद बोले ट्रंप
    Advertisement