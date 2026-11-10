कन्फर्म टिकट होने पर भी जा सकती है आपकी सीट! रेलवे के NT नियम को जान लीजिए

मान लीजिए आपने ट्रेन में सफर करने के लिए कन्फर्म टिकट बुक कराया है. आपके टिकट में B1 कोच की साइड लोअर बर्थ दी गई है. लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ B12 कोच में बैठकर बातें करने लगते हैं. आपको लगता है कि आपकी सीट तो कन्फर्म है, इसलिए जब मन होगा तब जाकर अपनी बर्थ पर सो जाएंगे. लेकिन जब आप रात में अपनी सीट पर पहुंचते हैं, तो वहां पहले से ही कोई दूसरा यात्री बैठा मिलता है. आप हैरान हो जाते हैं कि जब आपके पास कन्फर्म टिकट है, तो आपकी सीट पर कोई दूसरा कैसे बैठ सकता है?

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दरअसल, रेलवे में इससे जुड़ा एक नियम है, जिसे NT यानी Not Turned Up कहा जाता है. इस नियम के तहत अगर कोई यात्री अपनी तय सीट या कोच में समय पर नहीं पहुंचता है, तो रेलवे का टीटीई (TTE) उस सीट को खाली मानकर किसी दूसरे यात्री को दे सकता है. खासकर आरएसी या वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को इससे फायदा मिल सकता है. इसलिए सिर्फ कन्फर्म टिकट होना ही काफी नहीं है. आपको अपनी तय सीट पर समय से पहुंचना भी जरूरी है.

क्या होता है रेलवे का NT नियम?

NT का पूरा नाम Not Turned Up होता है. इसका मतलब है कि यात्री ट्रेन में सफर करने के लिए अपनी तय सीट पर नहीं पहुंचा है. मान लीजिए आपने दिल्ली से पटना जाने के लिए टिकट बुक कराया है. आपको B1 कोच में सीट नंबर 25 मिला है. ट्रेन चलने के बाद टीटीई जब यात्रियों की टिकट चेक करता है, तो उसे आपकी सीट खाली मिलती है. ऐसी स्थिति में टीटीई यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यात्री ट्रेन में आया है या नहीं. अगर यात्री अपनी सीट पर नहीं मिलता और उसे यात्रा करते हुए नहीं पाया जाता, तो उसे NT यानी Not Turned Up के तौर पर दर्ज किया जा सकता है. इसके बाद रेलवे के नियमों के मुताबिक उस खाली सीट को किसी दूसरे पात्र यात्री को दिया जा सकता है.

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टीटीई के HHT सिस्टम में कैसे दर्ज होती है जानकारी?

आजकल रेलवे के टीटीई के पास यात्रियों की टिकट जांचने के लिए HHT( Hand Held Terminal) डिवाइस होती है. यह एक तरह की डिजिटल मशीन है, जिसमें ट्रेन के यात्रियों और उनकी सीटों से जुड़ी जानकारी होती है. जब टीटीई कोच में टिकट चेक करता है, तो वह देखता है कि किस सीट पर कौन यात्री सफर कर रहा है. अगर किसी यात्री की सीट खाली मिलती है और वह यात्री वहां मौजूद नहीं होता, तो जांच के बाद उसकी स्थिति सिस्टम में दर्ज की जा सकती है. इससे टीटीई को पता चलता है कि कौन सी सीट खाली है और किस यात्री को वह सीट दी जा सकती है.

आरएसी यात्री को कैसे मिल सकती है आपकी सीट?

मान लीजिए ट्रेन में एक यात्री का टिकट आरएसी में है. इसका मतलब है कि उसे सफर करने की अनुमति तो है, लेकिन अभी पूरी बर्थ नहीं मिली है. अब अगर किसी कन्फर्म टिकट वाले यात्री की सीट खाली मिलती है और उसे NT दर्ज कर दिया जाता है, तो रेलवे के नियमों के अनुसार टीटीई उस खाली बर्थ को आरएसी यात्री को दे सकता है. ऐसे में आरएसी यात्री को पूरी बर्थ मिल सकती है. वहीं, कन्फर्म टिकट वाला यात्री अगर बाद में अपनी सीट पर पहुंचता है, तो उसके सामने परेशानी खड़ी हो सकती है. हालांकि, सीट का आवंटन रेलवे के तय नियमों और टीटीई की जांच के आधार पर होता है. सिर्फ कुछ देर सीट पर मौजूद न होने से हर मामले में सीट किसी और को नहीं दी जा सकती.

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अपनी कन्फर्म सीट बचाने के लिए क्या करें?

अगर आपने ट्रेन में कन्फर्म टिकट बुक कराया है, तो इन बातों का ध्यान रखें.

अपने कोच में ही चढ़ें: टिकट में जिस कोच का नंबर दिया गया है, उसी कोच में चढ़ने की कोशिश करें.

अपनी सीट पर समय से पहुंचें: ट्रेन में चढ़ने के बाद अपनी तय बर्थ पर पहुंच जाएं. दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ दूसरे कोच में बैठकर यह न सोचें कि बाद में अपनी सीट पर चले जाएंगे.

टीटीई को जानकारी दें: अगर किसी वजह से आप अपनी सीट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द टीटीई से संपर्क करें और अपनी स्थिति बताएं.

टिकट अपने पास रखें: यात्रा के दौरान अपना कन्फर्म टिकट और पहचान पत्र अपने पास रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर दिखा सकें.

याद रखें: कन्फर्म टिकट आपकी तय सीट पर यात्रा का अधिकार देता है, लेकिन अगर आप ट्रेन में चढ़ने के बाद अपनी सीट पर नहीं पहुंचते हैं, तो परेशानी हो सकती है. इसलिए सफर के दौरान अपने कोच और सीट का ध्यान जरूर रखें.

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