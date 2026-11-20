आज के वक्त में इंटरनेट सिर्फ जानकारी पाने या एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रह गया है. सोशल मीडिया पर हर दिन नए ट्रेंड, मीम्स और छोटे-छोटे वीडियो सामने आते हैं, जिनसे युवा खुद को जोड़ने लगे हैं. खासकर जेन जी के बीच इंटरनेट के इन ट्रेंड्स का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है. अब युवा अपने अनुभवों, फीलिंग्स और रिश्तों को समझाने के लिए भी इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों और ट्रेंड्स का सहारा ले रहे हैं.

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इसका एक बड़ा उदाहरण इंटरनेट पर चलने वाले नए शब्द हैं. जैसे 'बर्नआउट', 'सॉफ्ट लाइफ', 'पीपल प्लेजिंग' और 'मेन कैरेक्टर एनर्जी'. पहले युवा शायद अपनी थकान, दूसरों को खुश रखने की आदत या खुद को प्रायरिटी देने की इच्छा को अलग-अलग तरीकों से समझाते थे. लेकिन अब इंटरनेट पर इन अनुभवों के लिए पहले से मौजूद शब्द उन्हें अपनी फीलिंग्स पहचानने और दूसरों के सामने रखने में हेल्प करते हैं.

नवंबर 2024 में पब्लिश्ड एक रिसर्च में 32 स्टीडज़ और 19,658 युवाओं के आंकड़ों को शामिल किया गया. इसमें पाया गया कि सोशल मीडिया युवाओं को अपनी पसंद और पहचान समझने में मदद कर सकता है. वहीं, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने पर युवा खुद को लेकर उलझन और तनाव भी महसूस कर सकते हैं. इससे पता चलता है कि इंटरनेट का असर जेन जी के खुद को समझने और अपनी पहचान बनाने के तरीके पर भी पड़ रहा है.

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इसके अलावा, सोशल मीडिया पर चलने वाले कई ट्रेंड्स युवाओं को ये समझने का मौका देते हैं कि उनके जैसे अनुभवों से दूसरे लोग भी गुजर रहे हैं. जब कोई युवा किसी वीडियो में अपनी जिंदगी से जुड़ी बात देखता है, तो उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है. यही वजह है कि कई बार युवा किसी ट्रेंड्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं.

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इंटरनेट के ट्रेंड्स युवाओं के खरीदारी करने, कपड़े पहनने, घूमने और रिश्ते बनाने के तरीकों को भी प्रभावित करते हैं. कई बार कोई नया ट्रेंड इतना पॉपुलर हो जाता है कि युवा उसे अपनाकर अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने लगते हैं. उन्हें लगता है कि इस तरह वे अपनी पसंद और सोच को बेहतर तरीके से जाहिर कर सकते हैं.

हालांकि, हर इंटरनेट ट्रेंड को अपनी जिंदगी से जोड़ना सही नहीं है. सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर बात वास्तविक जिंदगी की फोटो नहीं होती. दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना या हर नए ट्रेंड को अपनाने की कोशिश करना दबाव भी बढ़ा सकता है.

इसलिए जेन जी के लिए इंटरनेट के ट्रेंड अपनी फीलिंग्स और अनुभवों को समझने का एक जरिया जरूर बन रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर निर्भर रहना सही नहीं है.

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