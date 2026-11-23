हरियाणा के गुरुग्राम में शादी के दिन दूल्हे के अचानक गायब होने का मामला सामने आया है. फर्खनगर क्षेत्र के मुबारिकपुर गांव में 20 नवंबर को सोनिया की शादी कालियावास निवासी नरेश से होनी थी. दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां पूरी कर ली थीं. दुल्हन पक्ष बारात के स्वागत के लिए तैयार था, लेकिन तय समय पर दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा. आरोप है कि वह घर से बिना किसी को बताए कहीं चला गया.

और पढ़ें

परिवार के मुताबिक, 18 नवंबर को लगन की रस्म हुई थी और 20 नवंबर को शादी तय थी. शादी वाले दिन शाम करीब 6 बजे तक कन्यादान की रस्म पूरी हो चुकी थी. इसके बाद परिवार बारात के स्वागत की तैयारी में जुट गया.

शाम से रात हो गई, लेकिन बारात नहीं पहुंची. रात करीब 9 बजे तक इंतजार करने के बाद परिवार की चिंता बढ़ने लगी. दूल्हे और उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया.

बेटी की शादी के लिए बेची थी पुश्तैनी जमीन

गांव के सरपंच सतबीर सिंह के मुताबिक, सोनिया के परिवार ने शादी पर करीब 25 से 30 लाख रुपये खर्च किए थे. परिवार का दावा है कि बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ी.

Advertisement

सोनिया के पिता का पहले ही निधन हो चुका है. परिवार में मां और 20 साल का भाई मजदूरी करके घर चलाते हैं. ऐसे में शादी के लिए जुटाई गई रकम और तैयारियों पर पानी फिरने से परिवार को बड़ा आर्थिक झटका लगा है. बारात नहीं आने के कारण शादी का खाना भी बच गया और समारोह में आए मेहमानों के बीच सन्नाटा छा गया.

यह भी पढ़ें: शोक के बीच बारात में पटाखे फोड़ने पर छिड़ा विवाद, बैंड-बाजे के बीच जमकर चले लात-घूंसे

26 नवंबर को थाने बुलाए गए दोनों पक्ष

दुल्हन सोनिया ने आरोप लगाया कि 20 नवंबर को 15 से 20 लोग उनके गांव पहुंचे और परिवार को परेशान किया. वहीं, परिजनों को बाद में पता चला कि नरेश घर से बिना बताए चला गया है. बताया गया कि उसने अपनी मां को फोन कर चार-पांच दिन बाद लौटने की बात कही थी.

परिवार ने दूल्हे के लापता होने की शिकायत पुलिस में दी है. मामले में 26 नवंबर को दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है. अब पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बयान दर्ज होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति साफ होगी.

---- समाप्त ----