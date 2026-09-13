Donald Trump Tension: ट्रंप टेंशन में हैं... ईरान युद्ध पड़ रहा भारी, डीजल महंगा होने से बिगड़ा पूरा खेल

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भले ही आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें क्रैश होने के बाद सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिलाते नजर आ रहे हैं. लेकिन ईरान युद्ध में अमेरिकी के जीतने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की टेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है. दरअसल, Iran War का बेहद बुरा असर खुद अमेरिका पर पड़ रहा है, देश में जारी नए आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालें, तो महंगाई हाई पर बनी हुई है और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई हैं. यही नहीं अमेरिका में घरों की बिक्री भी धीमी पड़ गई है.

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ट्रंप का खेल बिगाड़ रहे ये आंकड़े

अमेरिका में आर्थिक आंकड़े और बाजार में आए बदलावों के चलते इस सप्ताह महंगाई, ईंधन की कीमतों और उनके कारण परिवारों और व्यवसायों पर पड़ रहे दबाव पर फोकस रहा. हाल ये है कि किराने की दुकानों से लेकर पेट्रोल पंपों पर बढ़ती लागत और खासतौर पर डीजल की कीमतों में तेज उछाल (Diesel Price Hike) ट्रंप की टेंशन का प्रमुख विषय बनी हुई है, वहीं उधार लेने की लागत ने आवास बाजार पर दबाव डालने का काम किया है.

नए अपडेट देखें, तो पता चला कि अमेरिका में महंगाई (US Inflation) उच्च स्तर पर बनी हुई है, डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं और मिडिल ईस्ट में नए सिरे से शुरू हुए संघर्ष के बीच तेल और गैस की कीमतों में उछाल के चलते थोक कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है. इन सबके चलते बीते अगस्त महीने में अमेरिकी महंगाई में तेजी दर्ज की गई. श्रम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त में पिछले वर्ष की तुलना में 3.4% बढ़ा.

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महंगाई का हाई लेवल बना मुसीबत

हालांकि, मंथली आधार पर देखें, तो जुलाई से अगस्त तक कीमतों में 0.4% बढ़ोतरी हुई, जबकि इससे पिछले महीने यह वृद्धि 0.1% थी. आंकड़ों से साफ पता चलता है कि कोविड-19 महामारी से उबरने के बाद कीमतों में पहली बार उछाल आने के पांच साल से अधिक समय बाद भी महंगाई का लेवल हाई बना हुआ है. लगातार बढ़ती ये महंगाई अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और US में मध्यावधि चुनाव नजदीक आने के साथ ही ट्रंप प्रशासन के प्रबंधन को लेकर असंतोष पैदा कर रही है.

Diesel की कीमतों में तेज उछाल

अमेरिका में भी बीते शुक्रवार को डीजल की कीमतें एक बार फिर रिकॉर्ड (US Diesel Price Hike) स्तर पर पहुंच गईं. यूएस-ईरान युद्ध के चलते ग्लोबल फ्यूल सप्लाई बाधित होने से डीजल की औसत कीमत 6 डॉलर प्रति गैलन से ज्यादा हो गई. मोटर क्लब AAA के अनुसार, राष्ट्रीय औसत कीमत 6.05 डॉलर रही, जो पिछले सप्ताह के 5.85 डॉलर और बीते साल की समान अवधि के 3.70 डॉलर प्रति गैलन से काफी अधिक है.

डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से अमेरिका में रोजमर्रा की कई वस्तुओं के परिवहन की लागत बढ़ गई् है, क्योंकि माल ढुलाई और डिलीवरी नेटवर्क में डीजल का व्यापक उपयोग होता है. कुछ व्यवसायों ने ऑनलाइन ऑर्डर और डाक द्वारा भेजे जाने वाले पैकेजों पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर इन बढ़ी हुई लागतों को उपभोक्ताओं पर डाल दिया है यानी सीधे तौर पर महंगाई बढ़ाने में Diesel Price Hike का बड़ा रोल दिख रहा है.

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