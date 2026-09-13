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कैंडिडेट्स के लिए निकली 17 हजार पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी 

क्या आप भी सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से आवेदन कर रहे हैं? लेकिन किसी न किसी वजह से चयन नहीं हो पा रहा है, तो हार मानने की जरूरत नहीं है. इस हफ्ते देश के अलग-अलग विभागों में 17 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ऐसे में अगर आप भी इस पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, तो पहले पदों की डिटेल को सही तरह से पढ़ लें. 

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सरकारी नौकरी का शानदार मौका.
सरकारी नौकरी का शानदार मौका.

भारत में रहने वाले अधिकतर युवा का सपना सरकारी नौकरी हासिल करना होता है, लेकिन कई बार ज्यादा तैयारी न होने की वजह से या अन्य कारणों से आपका चयन नहीं हो पाता है. लेकिन इसके लिए निराश होनी की जरूरत नहीं है. इस हफ्ते भी देश के अलग-अलग विभागों में 17 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. ऐसे में अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, तो चलिए जान लेते हैं पदों के बारे में. 

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल 

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने कॉन्स्टेबल के 7,500 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. खास बात यह है कि इन पदों पर आवेदन शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम जिससे आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे. आवेदन 22 सितंबर से शुरू होंगे जो 6 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है. सिलेक्शन रिटन एग्जाम, PFT, PMT या डीवी के आधार पर होगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है. 

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RRB NTPC भर्ती 

RRB NTPC ने भी गुड्स ट्रेन मैनेजर समेत अन्य पर 5,165 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आवेदन 7 सितंबर से शुरू हो गए हैं, जो 15 तारीख तक चलेंगे. आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास 12वीं या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इन पदों पर सिलेक्शन रिटन एग्जाम के आधार पर होगा और चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 2 से 6 तक स्टाइपेंड दिया जाएगा. 

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कर्मचारी चयन आयोग 

क्लर्क समेत अन्य पदों पर कर्मचारी चयन आयोग ने 2,536 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों पर आवेदन 7 सितंबर से शुरू हो गए हैं जो 7 अक्टूबर तक चलेंगे. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 12वीं पास होने अनिवार्य है. इन पदों पर चयन टियर-1 और 2 स्किल टेस्ट या डीवी के आधार पर होगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 19,900 से लेकर 92, 300 रुपये मिलेंगे. 

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग  ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,936 पदों पर आवेदन मांगे हैं. आवेदन 8 सितंबर से शुरू हो गई है, जो 7 अक्टूबर तक बंद हो जाएंगे. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, NET,SLET, SET या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए. सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर होना चाहिए. चयनित उम्मीदवारों को 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये की सैलरी मिलेगी. 

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