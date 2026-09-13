फिर थिएटर्स में असेंबल होंगे एवेंजर्स, दृश्यम 3 का बिगड़ेगा गेम! एडवांस बुकिंग ने दिए संकेत

25 सितंबर के दिन मार्वल स्टूडियोज अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा है. दिसंबर में डूम्सडे से पहले वो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे सफल फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम' थिएटर्स में री-रिलीज कर रहा है. ये डूम्सडे के लिए एक तगड़े प्लान की तैयारी है, जिसका आगाज बस होने ही वाला है. पूरी दुनिया में इस सात साल पुरानी फिल्म का क्रेज बना हुआ नजर है. फिल्म की एडवांस बुकिंग इस बात का पक्का सबूत भी है.

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सात साल पुरानी एवेंजर्स फिल्म के लिए दीवानी हुई ऑडियंस

फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम एनकोर' के नाम से रिलीज हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जोड़ी गई हैं जिससे दिसंबर में आने वाली डूम्सडे की पहली झलक मिल जाएगी. इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी री-रिलीज फिल्म बनने वाली है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार तक एवेंजर्स एंडगेम एनकोर के बुक माई शो वेबसाइट पर 7,300 से ज्यादा टिकट बिक चुके थे. फिल्म को भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में देखा जा सकेगा. बुक माई शो पर फिल्म को लेकर 1.55 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है.

खास बात ये है कि फिल्म की रिलीज में अभी दो हफ्ते का समय बाकी है, ऐसे में ये शुरुआत काफी अच्छी है. रिपोर्ट के मुताबिक, एवेंजर्स एंडगेम एनकोर भारत में पहले दिन 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट कमाई कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये भारत में किसी फिल्म की सबसे बड़ी री-रिलीज ओपनिंग का नया रिकॉर्ड बना सकती है.

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क्यों देखनी चाहिए एवेंजर्स एंडगेम एनकोर?

एवेंजर्स एंडगेम एनकोर फिल्म देखने के दो बड़े कारण सामने आ रहे हैं. सबसे पहला कारण एवेंजर्स डूम्सडे की एक्सक्लूसिव फुटेज. फिल्म में करीब 4 मिनट का नया बोनस फुटेज जोड़ा गया है. इसके अलावा फिल्म में एक नया पोस्ट-क्रेडिट सीन भी होगा. दूसरा बड़ा कारण, पब्लिक नॉस्टैल्जिया.

साल 2019 में जब एवेंजर्स एंडगेम आई थी, तब इसने ऑडियंस को एक सबसे बेहतरीन सिनेमा एक्सपीरियंस दिलाया था. एवेंजर्स की टोली, मार्वल के सबसे खतरनाक विलेन थैनोस के सामने उतर जाती है. कैप्टन अमेरिका का 'एवेंजर्स असेंबल' मोमेंट आज भी लोगों की यादों में ताजा है. इसलिए भी इस फिल्म के लिए लोगों में क्रेज है.

अब अगर एवेंजर्स एंडगेम एनकोर बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग ले गई, तो 2 अक्टूबर को आने वाली अजय देवगन की दृश्यम 3 का खेल बिगड़ सकता है. हालांकि उसके लिए भी ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट देखी जा रही है. लेकिन MCU के सामने क्या वो टिक पाएगी, यही देखना दिलचस्प होने वाला है.

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