ब्राजील में फिर लूला या बोल्सोनारो के बेटे का दबदबा? सर्वे में कांटे की टक्कर

ब्राजील में अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है. चुनाव से पहले आए एक सर्वे ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो के बीच मुकाबला बेहद करीबी दिख रहा है. ऐसे में सवाल है कि इस बार ब्राजील की जनता किसे सत्ता की कमान सौंपेगी?

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न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, डेटाफोल्हा (Datafolha) के ताजा सर्वे में लूला को 46 प्रतिशत वोट मिलते दिख रहे हैं. वहीं, फ्लावियो बोल्सोनारो 44 प्रतिशत वोट के साथ उनसे सिर्फ 2 फीसदी पीछे हैं. पिछले हफ्ते आए सर्वे में भी दोनों के आंकड़े यही थे. यानी एक हफ्ते में इस मुकाबले की तस्वीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. सिर्फ दो प्रतिशत का अंतर है, इसलिए चुनाव से पहले दोनों के बीच मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा है.

पहले दौर में किसे बढ़त?

राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर की बात करें तो यहां भी लूला आगे हैं. सर्वे में उन्हें 39 प्रतिशत वोट मिलते दिख रहे हैं. फ्लावियो बोल्सोनारो 35 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर हैं.वहीं, ऑगस्टो क्यूरी को 6 प्रतिशत, जबकि रोनाल्डो कायडो को 4 प्रतिशत वोट मिलते दिख रहे हैं.

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पिछले सर्वे में पहले दौर के लिए लूला को 38 प्रतिशत वोट मिले थे. फ्लावियो बोल्सोनारो 33 प्रतिशत पर थे. यानी इस बार दोनों के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन लूला की बढ़त बनी हुई है.

अगर पहले दौर में फैसला नहीं हुआ तो?

ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में पहले दौर में अगर किसी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से ज्यादा वैध वोट नहीं मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर का चुनाव होता है. ऐसी स्थिति में लूला और फ्लावियो बोल्सोनारो आमने-सामने आ सकते हैं. ब्राजील में 2002 के बाद से हर राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दौर की जरूरत पड़ी है. यही वजह है कि अभी से पहले दौर के साथ संभावित दूसरे दौर के आंकड़ों पर भी नजर है. मौजूदा सर्वे में लूला को फ्लावियो पर सिर्फ दो प्रतिशत की बढ़त मिल रही है.

किसने कराया सर्वे?

Datafolha ने यह सर्वे 8 से 10 सितंबर के बीच किया. इसमें 2,002 लोगों की राय ली गई है. सर्वे में दो प्रतिशत की गलती की गुंजाइश बताई गई है. इसका मतलब यह है कि असली चुनाव नतीजे सर्वे के आंकड़ों से अलग हो सकते हैं. फिलहाल सर्वे सिर्फ मतदाताओं के मौजूदा रुझान की तस्वीर दिखा रहा है.

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ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव अक्टूबर में होना है. इस समय लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति हैं. उन्होंने 1 जनवरी 2023 को पद संभाला था. अब उनकी नजर एक बार फिर राष्ट्रपति पद पर है. दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो भी मुकाबले में मजबूत दावेदार के तौर पर सामने हैं.

फिलहाल सर्वे में लूला आगे हैं, लेकिन फ्लावियो उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं. चुनाव तक मतदाताओं का रुख कितना बदलता है, यही इस मुकाबले को दिलचस्प बनाएगा.

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