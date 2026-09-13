BRICS Summit 2026, Day-2: PM मोदी ने BRICS लीडर्स का किया वेलकम, मलेशिया-वियतनाम-फिलीपींस के नेता भारत मंडपम पहुंचे

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BRICS Summit Live: :थोड़ी देर में शुरू होगा आज दूसरे दिन का कार्यक्रम, शाम तक कई अहम इवेंट

Posted by :- Nuruddin

18वें ब्रिक्स समिट के दूसरे और आखिरी दिन रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में कई अहम कार्यक्रम होंगे. दिन की शुरुआत सुबह 9:55 बजे पार्टनर देशों और आउटरीच नेताओं के आगमन से होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे, जिनमें मलेशिया, बेलारूस, कजाखस्तान, नाइजीरिया और युगांडा शामिल हैं.

सुबह 10:35 बजे ब्रिक्स फैमिली फोटो होगी. इसमें सभी प्रमुख सदस्य देशों, पार्टनर देशों और आउटरीच प्रतिनिधियों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे. इसके बाद सुबह 10:50 बजे मेन ओपन सेशन होगा. इसका विषय ‘रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी: शेपिंग द फ्यूचर फॉर इनक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ’ है. इसमें ग्लोबल साउथ रिफॉर्म, अल्टरनेटिव क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा.

दोपहर 1:30 बजे से पीएम मोदी की बाइलेट्रल मीटिंग्स शुरू होंगी. प्रधानमंत्री सात देशों के नेताओं के साथ वन-ऑन-वन बातचीत करेंगे. इनमें साउथ अफ्रीका, मिस्र और कजाखस्तान समेत सात देश शामिल हैं. इन बैठकों में रीजनल ट्रेड रूट्स, एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी.

शाम 4 बजे पीएम मोदी ब्रिक्स की चेयरमैनशिप चीन को सौंपेंगे. इसके बाद शाम 5 बजे भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी समिट की कॉन्क्लूडिंग प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और पहले दिन अपनाई गई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के क्रियान्वयन पर जानकारी देंगे.