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BRICS Summit 2026, Day-2: PM मोदी ने BRICS लीडर्स का किया वेलकम, मलेशिया-वियतनाम-फिलीपींस के नेता भारत मंडपम पहुंचे

aajtak.in | नई दिल्ली | 13 सितंबर 2026, 10:30 AM IST

BRICS Summit Live Update: भारत की मेजबानी में 18वें ब्रिक्स समिट का आज दूसरा दिन है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS नेता पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ब्रिक्स देशों के नेता अहम आउटरीच कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे.

BRICS समिट के इतर आज प्रधानमंत्री मोदी की कई द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी. (Photo- (PTI) BRICS समिट के इतर आज प्रधानमंत्री मोदी की कई द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी. (Photo- (PTI)

BRICS Summit Live News: भारत की मेजबानी में हो रहे 18वें ब्रिक्स समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS नेता पहुंच रहे हैं. करीब 10:30 बजे नेताओं का संयुक्त फोटो सेशन होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. इनमें कजाकिस्तान, मिस्र, युगांडा और बुरुंडी के नेताओं के साथ मुलाकात शामिल है.

समिट के दूसरे दिन का खुला सत्र भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के चार प्रमुख स्तंभों- रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित रहेगा. इसमें सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और वैश्विक विकास को ज्यादा समावेशी बनाने पर चर्चा होगी. साथ ही बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भी नेता अपने विचार रखेंगे.

समिट के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा 2026 को सर्वसम्मति से मंजूर किया था. इसमें व्यापार, आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संस्थागत सुधार समेत कई मुद्दों पर साझा रुख सामने आया. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ज्यादा व्यापक पहुंच और मजबूत उद्देश्य वाले ब्रिक्स का प्रतिबिंब बताया था.

BRICS Summit के दूसरे दिन तमाम अपडेट के लिए बने रहिए आजतक के इसी लाइव पेज पर...

10:30 AM (2 मिनट पहले)

BRICS Summit: सऊदी विदेश मंत्री और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति पहुंचे, पीएम मोदी ने युगांडा की उपराष्ट्रपति का किया स्वागत

Posted by :- Nuruddin

ब्रिक्स समिट 2026 के दूसरे दिन नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेताओं का पहुंचना जारी है. सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव भारत मंडपम पहुंचे.

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो का स्वागत किया.

 

10:26 AM (7 मिनट पहले)

BRICS Summit: फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस भारत मंडपम पहुंचे

Posted by :- Nuruddin

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस ब्रिक्स समिट 2026 के दूसरे दिन नई दिल्ली के भारत मंडपम पहुंच गए हैं.

 

10:23 AM (9 मिनट पहले)

BRICS Summit: वियतनाम के पीएम ले मिन्ह हंग भारत मंडपम पहुंचे

Posted by :- Nuruddin

वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग ब्रिक्स समिट 2026 के दूसरे दिन नई दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे. वह ब्रिक्स समिट के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं.

 

10:21 AM (11 मिनट पहले)

BRICS Summit: बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये भारत मंडपम पहुंचे

Posted by :- Nuruddin

बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये ब्रिक्स समिट 2026 के दूसरे दिन नई दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे. वह ब्रिक्स समिट के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं.

 

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10:21 AM (11 मिनट पहले)

BRICS Summit: मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम भारत मंडपम पहुंचे

Posted by :- Nuruddin

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ब्रिक्स समिट 2026 के दूसरे दिन नई दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे. वह ब्रिक्स समिट के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं.

 

10:20 AM (12 मिनट पहले)

BRICS Summit: नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टिमा भारत मंडपम पहुंचे

Posted by :- Nuruddin

नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टिमा ब्रिक्स समिट 2026 के दूसरे दिन नई दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे. वे ब्रिक्स समिट के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं.

 

10:18 AM (14 मिनट पहले)

BRICS Summit: ग्लोबल ग्रोथ पर ओपन सेशन के लिए भारत मंडपम पहुंच रहे ब्रिक्स नेता

Posted by :- Nuruddin

आज रविवार को ब्रिक्स के ओपन सेशन के लिए विश्व के नेता भारत मंडपम पहुंच रहे हैं. इस सेशन में ब्रिक्स के केंद्रीय थीम के चार प्रमुख स्तंभों यानी रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस रहेगा. इस सेशन का शीर्षक ‘रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी: शेपिंग द फ्यूचर फॉर इनक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ’ है. यह सेशन नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर समिट हॉल में आयोजित होगा.

10:09 AM (23 मिनट पहले)

BRICS Summit Live: :थोड़ी देर में शुरू होगा आज दूसरे दिन का कार्यक्रम, शाम तक कई अहम इवेंट

Posted by :- Nuruddin

18वें ब्रिक्स समिट के दूसरे और आखिरी दिन रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में कई अहम कार्यक्रम होंगे. दिन की शुरुआत सुबह 9:55 बजे पार्टनर देशों और आउटरीच नेताओं के आगमन से होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे, जिनमें मलेशिया, बेलारूस, कजाखस्तान, नाइजीरिया और युगांडा शामिल हैं.

सुबह 10:35 बजे ब्रिक्स फैमिली फोटो होगी. इसमें सभी प्रमुख सदस्य देशों, पार्टनर देशों और आउटरीच प्रतिनिधियों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे. इसके बाद सुबह 10:50 बजे मेन ओपन सेशन होगा. इसका विषय ‘रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी: शेपिंग द फ्यूचर फॉर इनक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ’ है. इसमें ग्लोबल साउथ रिफॉर्म, अल्टरनेटिव क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा.

दोपहर 1:30 बजे से पीएम मोदी की बाइलेट्रल मीटिंग्स शुरू होंगी. प्रधानमंत्री सात देशों के नेताओं के साथ वन-ऑन-वन बातचीत करेंगे. इनमें साउथ अफ्रीका, मिस्र और कजाखस्तान समेत सात देश शामिल हैं. इन बैठकों में रीजनल ट्रेड रूट्स, एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी.

शाम 4 बजे पीएम मोदी ब्रिक्स की चेयरमैनशिप चीन को सौंपेंगे. इसके बाद शाम 5 बजे भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी समिट की कॉन्क्लूडिंग प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और पहले दिन अपनाई गई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के क्रियान्वयन पर जानकारी देंगे.

10:02 AM (31 मिनट पहले)

BRICS Summit: पहले दिन PM मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन का दिखा गर्मजोशी भरा अंदाज

Posted by :- Nuruddin

ब्रिक्स समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे ब्रिक्स नेताओं के बीच कई गर्मजोशी भरे पल देखने को मिले. इस दौरान नेताओं ने हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए बातचीत की और ग्रुप फोटो भी खिंचवाई.

एक तस्वीर में पीएम मोदी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का हाथ थामे हुए नजर आ रहे हैं. तीनों नेता कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं. क्रीम रंग की नेहरू जैकेट पहने पीएम मोदी के एक तरफ शी जिनपिंग और दूसरी तरफ पुतिन खड़े हैं. उनके साथ अधिकारी और सहयोगी भी मौजूद हैं.

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9:55 AM (37 मिनट पहले)

BRICS Summit: दूसरे दिन 'रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी' पर ओपन सेशन

Posted by :- Nuruddin

ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन रविवार को ब्रिक्स नेता रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी जैसे अहम मुद्दों पर ओपन सेशन करेंगे. इस सेशन का शीर्षक "रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी: शेपिंग द फ्यूचर फॉर इनक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ" है. यह सेशन नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर समिट हॉल में आयोजित होगा. यह ओपन सेशन भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को आयोजित हो रहे दो दिवसीय ब्रिक्स समिट का हिस्सा है.

9:51 AM (41 मिनट पहले)

BRICS Dinner: किरेन रिजिजू ने शेयर किया ब्रिक्स डिनर का वीडियो, केंद्रीय मंत्री और कई सीएम हुए शामिल

Posted by :- Nuruddin

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए आयोजित गाला डिनर में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए. केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस आयोजन की झलकियां शेयर कीं और कहा कि भारत को ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने पर गर्व है.

 

9:49 AM (43 मिनट पहले)

BRICS Bilateral: पीएम मोदी आज 7 देशों के नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात

Posted by :- Nuruddin

ब्रिक्स समिट के दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. रविवार को पीएम मोदी साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, बुरुंडी, युगांडा और नाइजीरिया के नेताओं से मुलाकात करेंगे. समिट के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और पार्टनर देशों के नेता पीएम मोदी के साथ ओपन सेशन में भी हिस्सा लेंगे. वहीं, समिट के आखिरी दिन सात देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी की होने वाली बाइलेट्रल बैठकें भी कार्यक्रम का अहम हिस्सा होंगी.

9:46 AM (46 मिनट पहले)

BRICS समिट का दूसरा दिन आज, PM मोदी की कई नेताओं से होगी द्विपक्षीय बैठक

Posted by :- Nuruddin

BRICS समिट 2026 का दूसरा दिन रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा. सदस्य देशों के नेता अहम आउटरीच कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. BRICS का कार्यक्रम सुबह करीब 10 बजे शुरू होगा और करीब 10:30 बजे संयुक्त फोटो सेशन भी होगा.

दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी. पीएम मोदी कजाकिस्तान, मिस्र, युगांडा और बुरुंडी समेत BRICS समूह के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में द्विपक्षीय रिश्तों और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

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