पीछे से आना और लड़कियों को छूकर भागने का खेल खत्म! 50 कैमरों ने खोल दी पोल

सड़क पर कोई लडुकी अकेले टहल रही हो या अपने काम से कहीं जा रही हो, उसे क्या पता कि पीछे से आ रहा बाइक सवार उसके लिए परेशानी का सबब बनने वाला है. अचानक एक बाइक करीब आती, सवार युवक अश्लील हरकत करता और इससे पहले कि पीड़िता कुछ समझ पाती, वह बाइक की रफ्तार बढ़ाकर वहां से गायब हो जाता. भोपाल में एक युवक की ऐसी ही हरकतों से लड़कियां परेशान थीं. उसकी पहचान करना भी आसान नहीं था, क्योंकि वह वारदात के बाद रुकता नहीं था. लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसके इस सिलसिले पर लगाम लगा दी.

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राजधानी भोपाल की कटारा हिल्स पुलिस ने राह चलती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी बाइक से आता था और लड़कियों के साथ अश्लील हरकत कर फरार हो जाता था. पुलिस ने उसकी पहचान के लिए घटनास्थल से लेकर संभावित रास्तों तक लगे 50 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. मुखबिरों की मदद भी ली गई. आखिरकार एक शिकायत के बाद पुलिस 48 घंटे के भीतर आरोपी तक पहुंच गई. पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. अब उसे जेल भेज दिया गया है.

पलक झपकते हो जाता था गायब

मामला गौरीशंकर परिसर स्थित पुराने सीएम राइज स्कूल के गेट के पास का है. पुलिस के मुताबिक, 4 नवंबर 2026 की रात करीब आठ बजे एक युवती वहां टहल रही थी. इसी दौरान बाइक सवार एक युवक पीछे से आया. उसने युवती के पिछले हिस्से पर बुरी नीयत से हाथ मारा और अश्लील हरकत करते हुए आगे निकल गया. युवती ने तत्काल विरोध किया और शोर मचाया, लेकिन आरोपी रुकने के बजाय अश्लील टिप्पणियां करता हुआ वहां से भाग निकला. अचानक हुई इस घटना से युवती परेशान हो गई. आरोपी कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया, इसकी जानकारी उसके पास नहीं थी. हालांकि, उसने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की. तफ्तीश में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर पहले भी इसी तरह बाइक से युवतियों को निशाना बना चुका था. उसकी हरकतों से परेशान एक युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी.

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50 से ज्यादा CCTV कैमरों में तलाशा बाइक सवार

आरोपी की पहचान करना पुलिस के लिए आसान नहीं था. वह वारदात को अंजाम देने के बाद तेजी से निकल जाता था. ऐसे में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास की कॉलोनियों और उन रास्तों के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, जहां से आरोपी के आने-जाने की संभावना थी. थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक-एक फुटेज की जांच की. इस दौरान 50 से अधिक CCTV कैमरों के रिकॉर्ड खंगाले गए. पुलिस ने केवल घटनास्थल ही नहीं, बल्कि आसपास के संभावित रास्तों पर भी नजर रखी. साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया, ताकि बाइक सवार की पहचान और उसके ठिकाने का पता लगाया जा सके. लगातार कोशिशों के बाद पुलिस को आरोपी के संबंध में अहम सुराग मिला. CCTV फुटेज और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दीनदयाल पार्क के पास मुख्य सड़क से एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया. पूछताछ और जांच में उसकी पहचान सामने आ गई. इस तरह पुलिस ने शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

फैक्ट्री में करता था काम, पूछताछ में स्वीकार किया जुर्म

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक उईके (23), पिता रामफूल उईके, निवासी ग्राम बर्राई, कटारा हिल्स, भोपाल के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, वह बागरोदा के पास एक फैक्ट्री में काम करता था. पुलिस ने बताया कि आरोपी चलती बाइक से राह चलती लड़कियों के पिछले हिस्से पर हाथ मारकर फरार हो जाता था. एक युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए CCTV फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. युवती की शिकायत पर कटारा हिल्स थाने में केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद केंद्रीय जेल भेज दिया है.



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