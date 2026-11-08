4 लाख लोगों की दावत, घुड़दौड़ में थार ईनाम... शाही अंदाज में बेटी की शादी करेंगे अनंत सिंह, सितारे भी होंगे शामिल

JDU विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. अनंत सिंह बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं. इस शानदार शादी समारोह के लिए देशभर के लोगों को निमंत्रण कार्ड दिए जा रहे हैं. खुद अनंत सिंह ने बताया कि राजनीति से जुड़े पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भी शादी का निमंत्रण दिया जा रहा है.

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अनंत सिंह के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं को शादी का कार्ड दिया जा रहा है. वहीं फिल्म और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां भी शादी समारोह में शामिल हो सकती हैं.

अनंत सिंह ने बताया कि अभिनेता सोनू सूद, लोकगायिका मैथिली ठाकुर, सांसद और गायक मनोज तिवारी को भी शादी का न्योता दिया गया है. इसके साथ ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ-साथ बॉलीवुड की कई हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है.

घुड़दौड़ में जीतने वाले को थार ईनाम

शादी समारोह को खास बनाने के लिए घुड़दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा. अनंत सिंह ने कहा कि घुड़दौड़ में जीतने वाले को थार गाड़ी और दूसरे नंबर पर आने वाले को मोटरसाइकिल बतौर ईनाम दिया जाएगी.

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4 लाख लोगों की दावत

उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शादी समारोह का निमंत्रण दिया जाएगा. अनंत सिंह के मुताबिक समारोह में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा. शादी में बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए करीब 4 लाख लोगों के खाने की तैयारी की जा रही है.

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अनंत सिंह ने कहा कि शादी को लेकर सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं और जिन लोगों को भी वो जानते हैं, उन्हें समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है.

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