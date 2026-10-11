राहुल गांधी के बुलावे पर दिल्ली रवाना हुए तेजस्वी यादव, कल विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च में होंगे शामिल

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और RJD के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रविवार को पटना से रवाना हो गए हैं. राहुल गांधी के बुलावे पर वह दिल्ली पहुंचकर जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे. पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा.

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तेजस्वी यादव ने दिल्ली में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें दबाने के लिए पुलिस के साथ आरएसएस के लोगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है और इस तरह की कार्रवाई से लोकतंत्र की आवाज को दबाया नहीं जा सकता.

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उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र को कुचलने वालों का जाना तय है और जनता अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतरेगी. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा की जा रही है. उनके मुताबिक, एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

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'वोट चोरी करने वालों को बचा नहीं पाएंगे मोदी-शाह'

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप दोहराए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहे जितनी कोशिश कर लें, लोकतंत्र को कुचलने और चुनाव में कथित षड्यंत्र रचने वालों को बचाया नहीं जा सकेगा.

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ पत्रकारों और नेताओं को भी हिरासत में लिया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, तो विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है. तेजस्वी के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों को न्याय मिलना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए.

जीतन राम मांझी की टिप्पणी पर भी जताई नाराजगी

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रदर्शनकारियों को लेकर की गई टिप्पणी पर भी तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है.

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प्रदर्शनकारियों के समर्थन में तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पुलिस बल कम पड़ने के कारण बीजेपी की ओर से आरएसएस के लोगों को उतारा जा रहा है. उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर भी सवाल उठाए.

अंत में तेजस्वी यादव ने देश के नागरिकों से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार ट्रेन, विमान, मेट्रो या सड़क के जरिए आवागमन रोकने की कोशिश करे, फिर भी जनता अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेगी. तेजस्वी दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होकर इन मुद्दों को उठाएंगे.

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