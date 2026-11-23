जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने जेडीयू, बीजेपी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला. नीतीश सेतु के उद्घाटन कार्यक्रम में नीतीश कुमार की तस्वीर और नाम नहीं होने पर भी उन्होंने सवाल उठाए. इसके अलावा दो एमएलसी की सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज होने के मामले में कोर्ट जाने की बात कही.

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प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि आज की तारीख में जेडीयू को अमित शाह चला रहे हैं. उनके मुताबिक, जेडीयू अब बीजेपी की सब्सिडियरी यूनिट बनकर रह गई है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी धीरे-धीरे जेडीयू को निगल जाएगी और आने वाले समय में दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा.

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सम्राट चौधरी पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने उनकी शैक्षणिक योग्यता और छवि को लेकर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि उनके साथ चाय पी लेने से वह सातवीं फेल से पीएचडी विद्वान नहीं हो जाएंगे. पीके ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात और चाय पीने से उनके प्रति उनकी राजनीतिक राय नहीं बदली है. उन्होंने सम्राट चौधरी को अशिक्षित और आपराधिक छवि वाला नेता बताया.

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नीतीश सेतु के कार्यक्रम में नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं?

नीतीश सेतु के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर प्रशांत किशोर ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को घेरा. उन्होंने सवाल किया कि नीतीश कुमार के नाम पर बनी पार्टी के नेता की तस्वीर और नाम उद्घाटन कार्यक्रम के बैनर-पोस्टर से गायब क्यों थे. उन्होंने कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम में न नीतीश कुमार की तस्वीर थी, न उनका नाम और न ही मंच पर उनकी मौजूदगी. पीके के मुताबिक, यह जेडीयू के कमजोर होने और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से किनारे किए जाने का संकेत है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश सेतु की परिकल्पना नीतीश कुमार की थी. साल 2013-14 में इसकी योजना और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई थी. इसलिए बीजेपी और आरजेडी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब 23 जून 2025 को नीतीश कुमार इस पुल का उद्घाटन कर चुके थे, तो प्रधानमंत्री से दोबारा उद्घाटन क्यों कराया गया. पीके ने इसे श्रेय लेने की राजनीति बताया.

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दो एमएलसी की सदस्यता का मामला कोर्ट ले जाएंगे

राहुल राज और बंसीधर ब्रिजवासी की सदस्यता रद्द करने की याचिका बिहार विधान परिषद के सभापति ने खारिज कर दी है. प्रशांत किशोर ने कहा कि इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी इलाके की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय पुल के नामकरण को लेकर राजनीति कर रहे हैं. पीके ने नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत के बाद तेजस्वी यादव के पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं जाने का भी आरोप लगाया.

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