Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है. सूर्य आत्मविश्वास, मान-सम्मान, सरकारी नौकरी, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता के कारक हैं. यही वजह है कि सूर्य की चाल में होने वाला बदलाव व्यक्ति के करियर से लेकर आर्थिक स्थिति तक को प्रभावित करता है. दिसंबर 2026 में सूर्य एक नहीं, बल्कि तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. इस बदलाव से कुछ राशि के जातकों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में मुनाफा और रुके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वृषभ, सिंह समेत 5 राशियों के लिए दिसंबर का महीना विशेष रूप से शुभ रह सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों को सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन से लाभ मिल सकता है.

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दिसंबर 2026 में कब-कब बदलेंगे सूर्य नक्षत्र?

पंचांग के अनुसार, दिसंबर में सूर्य तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. इसका प्रभाव अलग-अलग राशियों पर देखने को मिल सकता है.

3 दिसंबर 2026: सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं.

19 दिसंबर 2026: सूर्य मूल नक्षत्र में गोचर करेंगे. इस नक्षत्र के स्वामी केतु हैं.

29 दिसंबर 2026:सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं.

इस तरह दिसंबर में सूर्य का प्रभाव तीन अलग-अलग ग्रहों बुध, केतु और शुक्र से जुड़े नक्षत्रों के माध्यम से देखने को मिलेगा. ज्योतिष में बुध को बुद्धि और व्यापार, केतु को आध्यात्मिकता और वैराग्य, जबकि शुक्र को सुख-सुविधा, धन और वैभव का कारक माना जाता है.

इन 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन

1. वृषभ राशि

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वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना आर्थिक लिहाज से अच्छा रह सकता है. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. नौकरी और कारोबार में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है. जो लोग किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

2. सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं. ऐसे में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दिसंबर में करियर से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

3. कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कई मामलों में राहत देने वाला हो सकता है. लंबे समय से अटके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं. आपकी बातचीत करने की क्षमता और समझदारी लोगों को प्रभावित करेगी. आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं. जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ है, उन्हें उसकी वापसी की उम्मीद हो सकती है.

4. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर में भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. नौकरी में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे. सरकारी कामकाज में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं. आय में बढ़ोतरी और कमाई के नए रास्ते खुलने की संभावना है.

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5. मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों में अनुकूल रह सकता है. जमीन, मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. रचनात्मक क्षेत्र, मीडिया, कला और डिजाइन से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं.

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