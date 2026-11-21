बिहार की राजनीति में पूर्व सीएम नीतीश कुमार के नाम पर एक नया अध्याय जुड़ गया है. गंगा नदी पर बने छह लेन के पुल को अब 'नीतीश सेतु' के नाम से जाना जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली में इसका उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक सफर की तारीफ की. साथ ही रामविलास पासवान को याद करते हुए उनके सपनों का जिक्र किया. वहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने 12 साल में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार पहुंचे थे. पटना एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद पीएम मोदी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया. इनमें कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच बना 9.76 किलोमीटर लंबा छह लेन का केबल ब्रिज भी शामिल है. हालांकि, नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे.

इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिया और NDA सरकार के एक साल के विकास कार्यों की तारीफ की. वैशाली में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में युवा जुटे और जनसभा में भारी उत्साह देखने को मिला.

नीतीश कुमार के नाम पर क्यों रखा गया पुल?

गंगा नदी पर बने इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा गया है. उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह बिहार के लोगों की तरफ से नीतीश कुमार के सेवा और समर्पण का सम्मान है. उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार को उनके नेतृत्व में सुशासन का नया भरोसा मिला.

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पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की सेवा की है. अब उनके आशीर्वाद से सम्राट चौधरी और उनकी पूरी टीम इस विकास यात्रा को आगे बढ़ा रही है.

पुल शुरू होने से पटना और वैशाली के बीच आने-जाने में लगने वाला समय कम होगा. इससे आम लोगों के साथ किसानों को भी राहत मिलेगी. वे अपनी फसल, फल और सब्जियां आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे. दूध-दही जैसे उत्पादों को भी दूर के बाजारों में ले जाना पहले से आसान होगा. पीएम मोदी ने कहा कि इस पुल से युवाओं को पढ़ाई के लिए आने-जाने में सुविधा मिलेगी. वहीं, बुजुर्गों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने में कम परेशानी होगी. इस तरह पुल से सफर आसान होने के साथ खेती-किसानी और कारोबार को भी फायदा पहुंचेगा.

रामविलास पासवान के सपनों का किया जिक्र

अपने संबोधन में उन्होंने दिवंगत नेता रामविलास पासवान को भी याद किया. उन्हें अपना मित्र बताते हुए कहा कि उनकी आत्मा जहां भी होगी, हम सब पर फूलों की वर्षा कर रही होगी. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है.

गरीबी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

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वैशाली में अपने भाषण के दौरान उन्होंने गरीबी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा. उनका कहना था कि कांग्रेस दशकों तक 'गरीबी हटाओ' का नारा देती रही, लेकिन गरीबों की जिंदगी में बदलाव नहीं आया. इसके उलट, उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 12 साल में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है. इसे सरकार की इच्छाशक्ति का नतीजा बताते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों को जरूरी सुविधाएं देना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है.

उन्होंने मुफ्त राशन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है. इसके अलावा, लाखों परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं. गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से महंगे अस्पतालों का खर्च उठाने की चिंता भी कम हुई है.

छठ के बाद बिहार में विकास का पर्व

उन्होंने अपने संबोधन में छठ महापर्व का भी जिक्र किया. कहा कि बिहार में यह लोक आस्था का बड़ा पर्व हाल ही में संपन्न हुआ है. माताओं और बहनों ने निर्जला व्रत रखकर परिवार, समाज और पूरी दुनिया की सुख-समृद्धि की कामना की. अब छठी मैया के आशीर्वाद से बिहार में विकास का पर्व मनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बिहार की विकास यात्रा 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में औरंगाबाद-चोरदाहा छह लेन हाईवे का भी उद्घाटन किया गया. राज्य में आधुनिक सड़कों का नेटवर्क तेजी से तैयार हो रहा है, जिससे लोगों का सफर आसान होगा. दरअसल, NDA सरकार के मौजूदा कार्यकाल का एक साल पूरा होने के मौके पर वैशाली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस अवसर पर उन्होंने बिहार की जनता, NDA के सहयोगी दलों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी.

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