सोलन में धंसी सड़क, नाले के ऊपर हवा में लटका ट्रक... हिमाचल में मॉनसून का तांडव

हिमाचल प्रदेश में बारिश एक बार फिर कहर ढा रही है. राज्य में बीते 24 घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण जगह-जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और नदी-नाले उफान पर हैं. सोलन जिले में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, यहां सड़कें धंसने और भूस्खलन की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं.

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सोलन के वाकनाघाट में भारी भूस्खलन होने से कालका-शिमला नेशनल हाईवे-5 की एक लेन पूरी तरह बंद हो गई है. पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर, पेड़ और भारी मलबा अचानक हाईवे पर आ गिरा. भूस्खलन की वजह से सड़क पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और गाड़ियां थम गई हैं.

परवाणू के सेक्टर-5 स्थित ओल्ड कसौली रोड पर भारी बारिश के चलते सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया. सड़क धंसने से वहां खड़ा एक ट्रक असंतुलित होकर नाले की तरफ लटक गया.

नाले पर लटके ट्रक का वीडियो वायरल

मौके से सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नीचे बहते तेज नाले और कटी हुई पहाड़ी के ठीक मुहाने पर ट्रक का आधा हिस्सा हवा में अधर में लटका हुआ है.

कई जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी

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मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के सात जिलों- हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के कई इलाकों में भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है. गुरुवार को भी चार जिलों (चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी) में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

इससे पहले भारी बारिश की वजह से मंगलवार को सिरमौर में भूस्खलन में तीन लोगों की मौत हो गई थी. जिले के कामरऊ गांव के पास बागनधार इलाके में हुए इस हादसे में जान गंवाने वालों में एक ट्रक ड्राइवर और दो नेपाली मजदूर शामिल थे.

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ये जानकारी भी सामने आई थी कि 30 जून को मॉनसून की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 81 लोगों की मौत हो चुकी है.

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