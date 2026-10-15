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बिहार में सुबह-सुबह चलीं गोलियां, पूर्व कस्टम सुपरिंटेंडेंट की हत्या

बिहार के भोजपुर में सुबह-सुबह गोलीबारी से सनसनी फैल गई. जैन कॉलेज के पास कनकपुरी मोहल्ले में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक पूर्व कस्टम सुपरिंटेंडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी.

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मृतक की पहचान 72 वर्षीय रामकुमार के रूप में हुई है. (Representational Photo: ITG)
मृतक की पहचान 72 वर्षीय रामकुमार के रूप में हुई है. (Representational Photo: ITG)

बिहार के भोजपुर जिले के आरा में सुबह की शुरुआत गोलियों की तड़तड़ाहट और हत्या की सनसनीखेज वारदात से हुई है. बताया जा रहा है कि जैन कॉलेज के पास कनकपुरी मोहल्ले में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक पूर्व कस्टम सुपरिंटेंडेंट को निशाना बनाते हुए गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

मृतक की पहचान बिहिया थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव निवासी 72 वर्षीय रामकुमार सिंह के रूप में हुई है. वह लंबे समय से आरा के नवादा थाना क्षेत्र स्थित कनकपुरी मोहल्ले में मकान बनाकर रह रहे थे. सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थे.

जानकारी के अनुसार, रामकुमार सिंह सुबह टहलने के लिए घर से निकले थे. घर से करीब डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर पहले से घात लगाए बाइक सवार नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि उन्हें करीब आठ गोलियां लगीं, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

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वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गोलीबारी की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही नवादा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

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फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि 72 वर्षीय पूर्व अधिकारी को किसने और क्यों निशाना बनाया. हमलावरों की पहचान और हत्या के कारणों को लेकर पुलिस की जांच जारी है.

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