बिहार के भोजपुर जिले में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है. यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बीबीगंज चकिया गांव में मंगलवार की देर रात पूर्व के विवाद को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने तीन युवकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाईं. इस सनसनीखेज वारदात में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया. घायल का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है.

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मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शुभकरण गंज गांव निवासी सनोज यादव के 18 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार और उसी गांव के महंत यादव के 22 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है. वहीं घायल युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी सुरेंद्र यादव के 18 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई है.

शादी-समारोह में हुई फायरिंग से मची अफरा-तफरी

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर शाम राहुल कुमार अपने दो दोस्तों दीपक कुमार और सोनू कुमार के साथ अपाचे बाइक पर सवार होकर अपने मामा रामनरेश यादव की बेटी की शादी में शामिल होने बीबीगंज चकिया गांव पहुंचा था. तीनों दोस्त शादी समारोह में शामिल थे. इसी दौरान अचानक चार से पांच की संख्या में हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे और तीनों युवकों पर फायरिंग शुरू कर दी.

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अचानक हुई गोलीबारी से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा. इस हमले में राहुल कुमार और दीपक कुमार को गोली लगी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोनू कुमार भी गोली लगने से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल सोनू कुमार को आनन-फानन में इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. राहत की बात यह है कि पुलिस के अनुसार घायल युवक फिलहाल खतरे से बाहर है.

वहीं घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है. इस दोहरे हत्याकांड को लेकर सदर एसडीपीओ-1 सुशील कुमार ने बताया कि 24 और 25 नवंबर की मध्यरात्रि करीब 11 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकिया गांव में शादी समारोह के पास गोलीबारी की घटना हुई. इसमें तीन युवकों को गोली लगी, जिनमें राहुल कुमार और दीपक कुमार की मौत हो गई, जबकि सोनू कुमार घायल हुआ है.

पुलिस का दावा, जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी

शुरुआती जांच में घटना के पीछे पूर्व का विवाद सामने आया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस को घटना में शामिल आरोपियों के संबंध में अहम जानकारी मिली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. एसडीपीओ ने यह भी बताया कि घटनास्थल से तीन खोखा बरामद किया गया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

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वहीं गोलीबारी में घायल युवक सोनू कुमार ने बताया कि वे तीनों दोस्त राहुल के मामा की बेटी की शादी में शामिल होने बीबीगंज चकिया गांव पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ लोग सामने से आए और उन पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी. सोनू ने आरोप लगाया कि इस घटना को ढेमन यादव और उसके भतीजे आशीष यादव ने अन्य तीन-चार लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया. हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है. सोनू का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वे शादी समारोह में शामिल होने आए थे.

घायल सोनू के भाई विक्की कुमार ने बताया कि घटना के दौरान सोनू ने फोन कर सूचना दी कि उसे गोली लग गई है और वह बीबीगंज के पास है. सूचना मिलते ही वे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे. वहां सोनू के पैर में गोली लगी हुई थी, जिसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लाया गया.

विक्की ने भी इस वारदात में ढेमन यादव और उसके भतीजे आशीष यादव पर गोली मारने का आरोप लगाया है. उसने बताया कि इस गोलीबारी में दो युवकों की मौत हो चुकी है, जबकि उसका भाई घायल है. इस घटना ने दो परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया है. राहुल और दीपक एक ही गांव के रहने वाले थे. दोनों पड़ोसी होने के साथ-साथ गहरे दोस्त भी थे. घायल सोनू भी उनका करीबी दोस्त था और पास के गांव दौलतपुर का रहने वाला है.

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घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन

इस दोहरे हत्याकांड को लेकर सदर एसडीपीओ-1 सुशील कुमार ने बताया कि 24 और 25 नवंबर की मध्यरात्रि करीब 11 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकिया गांव में शादी समारोह के पास गोलीबारी की घटना हुई. इसमें तीन युवकों को गोली लगी, जिनमें राहुल कुमार और दीपक कुमार की मौत हो गई, जबकि सोनू कुमार घायल हुआ है.

उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में घटना के पीछे पूर्व का विवाद सामने आया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस को घटना में शामिल आरोपियों के संबंध में अहम जानकारी मिली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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