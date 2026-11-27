बिहार के मोकामा में विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी तो धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन इस शादी का एक बड़ा आकर्षण अब भी अधूरा है. बात हो रही है उस घुड़दौड़ प्रतियोगिता की, जिसमें जीतने वाले घोड़े और घुड़सवार के लिए सफेद रंग की चमचमाती महिंद्रा थार इनाम में रखी गई थी. शादी के दौरान घुड़दौड़ के कई मुकाबले हुए, शुरुआती राउंड तक की दौड़ भी पूरी हुई, लेकिन फाइनल रेस नहीं हो सकी. अब दिलचस्प बात यह है कि शादी खत्म होने के साथ ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए ज्यादातर घोड़े भी अपने-अपने ठिकानों पर लौट गए हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर फाइनल मुकाबला कब होगा? क्या थार जीतने के लिए घुड़सवारों को दोबारा मोकामा बुलाया जाएगा या फिर इस प्रतियोगिता का फैसला किसी दूसरे तरीके से होगा?

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शादी खत्म, लेकिन थार का विजेता अब भी तय नहीं

अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में 25 नवंबर को बेटी शिवांगी की शादी के मौके पर भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. इस आयोजन को लेकर बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों के घुड़सवारों में भी काफी उत्साह था. प्रतियोगिता में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और नेपाल तक से घोड़े और घुड़सवार पहुंचे थे. इस मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण प्रथम पुरस्कार के रूप में रखी गई सफेद महिंद्रा थार थी. इसके अलावा दूसरे स्थान पर आने वाले घोड़े के लिए बाइक और तीसरे स्थान के विजेता के लिए स्कूटर देने की बात कही गई थी. यानी मुकाबले में सिर्फ प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि बड़े इनाम भी दांव पर थे. शादी के दिन मैदान में घोड़ों की रफ्तार देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए. मुकाबले को लेकर लोगों में ऐसा उत्साह था कि मैदान में जगह कम पड़ने लगी. देखते ही देखते दर्शकों की भीड़ घुड़दौड़ के ट्रैक तक पहुंच गई.

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चार राउंड के बाद क्यों रोकनी पड़ी रेस

25 नवंबर को घुड़दौड़ के दौरान भीड़ लगातार बढ़ती गई. मैदान के आसपास मौजूद लोग बेहतर नजारा देखने के लिए पेड़ों, गाड़ियों और यहां तक कि हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गए. हालात ऐसे हो गए कि घोड़ों को सुरक्षित तरीके से दौड़ाना मुश्किल हो गया. बताया गया कि प्रतियोगिता के चार राउंड पूरे होने के बाद फाइनल मुकाबले की तैयारी थी, लेकिन मैदान में बेकाबू होती भीड़ को देखते हुए अनंत सिंह ने मुकाबला रुकवा दिया. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फाइनल रेस को अगले दिन यानी 26 नवंबर के लिए टाल दिया गया. हालांकि, अगले दिन भी प्रतियोगिता का सबसे अहम मुकाबला नहीं हो सका. इस बीच शादी समारोह संपन्न हो गया और बाहर से आए घुड़सवारों के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया.

बारूद, वैशाली एक्सप्रेस और करण-अर्जुन की भी थी चर्चा

इस प्रतियोगिता में कई ऐसे घोड़े पहुंचे थे, जिनके नाम पहले से ही चर्चा में थे. गया जिले से आया बारूद अपनी रफ्तार और शानदार कद-काठी को लेकर आकर्षण का केंद्र बना हुआ था. इसके संचालक ने दावा किया था कि बारूद पिछले डेढ़ साल में 15 से ज्यादा रेस जीत चुका है. बारूद की खुराक भी कम चर्चा में नहीं रही. उसके संचालक के मुताबिक, घोड़े की डाइट पर रोजाना करीब पांच हजार रुपये खर्च होते हैं. चना, चोकर, दूध, घी, काजू, पिस्ता और बादाम उसकी खुराक में शामिल हैं. वहीं प्रयागराज से पहुंचे करण और अर्जुन नाम के दो सगे भाई घोड़ों को लेकर भी काफी चर्चा थी. इनके संचालक बाबू के मुताबिक, दोनों सिंधी नस्ल के घोड़े हैं और कई प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज कर चुके हैं. इसके अलावा लाल बादशाह, खगड़िया एक्सप्रेस, बाबर, रॉकेट, सिकंदर, राजा, बादल और आकाश जैसे नाम भी मुकाबले को लेकर सुर्खियों में रहे. वैशाली के घुड़सवार मुकेश सवार और उनके घोड़े वैशाली एक्सप्रेस का नाम भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आया. हालांकि, किसी घोड़े को आधिकारिक विजेता घोषित किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है.

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सोशल मीडिया पर थार जीतने के दावे, लेकिन आधिकारिक विजेता कौन

फाइनल रेस नहीं होने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग घोड़ों और उनके संचालकों को लेकर दावे किए जा रहे हैं. कुछ वीडियो के आधार पर किसी घोड़े को विजेता बताया जा रहा है तो कहीं वैशाली एक्सप्रेस और बारूद की चर्चा हो रही है. लेकिन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला पूरा नहीं होने और आयोजकों की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ज्यादातर घोड़े वापस लौट चुके हैं तो फाइनल रेस कैसे कराई जाएगी? क्या सभी घुड़सवारों को दोबारा बुलाया जाएगा? क्या प्रतियोगिता के बाकी मुकाबले फिर से होंगे या आयोजक कोई दूसरा फैसला लेंगे? फिलहाल इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

आयोजकों के पास ही है सफेद थार

घुड़दौड़ में रखी गई सफेद महिंद्रा थार अब भी इस पूरे आयोजन की सबसे चर्चित चीज बनी हुई है. जिस गाड़ी को जीतने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ मोकामा पहुंचे थे, उसका विजेता अब तक तय नहीं हुआ है. शिवांगी की शादी के साथ पंडालों की चहल-पहल खत्म हो गई और घोड़ों के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया. लेकिन थार की चाबी किस घुड़सवार के हाथ लगेगी, यह सवाल अब भी बरकरार है. अब सबकी निगाहें आयोजकों के अगले फैसले पर टिकी हैं. देखना होगा कि नदवां की इस चर्चित घुड़दौड़ का फाइनल मुकाबला कब आयोजित होता है और बारूद, वैशाली एक्सप्रेस, करण-अर्जुन जैसे चर्चित घोड़ों के बीच आखिर सफेद थार किसके नाम होती है.

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