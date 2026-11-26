चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल चेन शी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और चीन की सीमा के हालात पर बात की. उनसे इस महीने हुई उच्च स्तर की सैन्य बातचीत के बारे में सवाल पूछा गया था. ऐसी खबरें आई हैं कि अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास चीनी सैनिक आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं. इसी को लेकर सवाल किया गया था.

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जवाब में चेन शी ने छोटा सा बयान दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत और चीन के सीमाई इलाकों में हालात आम तौर पर स्थिर हैं. उनके मुताबिक दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य रास्तों से एक दूसरे के संपर्क में हैं. इनमें जनरल स्तर की बैठकें भी शामिल हैं. दोनों पक्ष उन बातों को मिलकर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर पहले सहमति बनी थी, ताकि सीमा पर शांति बनी रहे.

अरुणाचल प्रदेश पर चीन का रुख एक बार फिर दोहराया गया. चेन शी ने कहा कि जांगनान इलाका चीन का हिस्सा है. उन्होंने यह भी कहा कि चीन उस अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानता, जिसे भारत ने गैरकानूनी तरीके से बना दिया है. चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है और उसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है. भारत इन दावों को साफ शब्दों में खारिज कर चुका है. भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अटूट और अभिन्न हिस्सा है.

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सैन्य बातचीत की बात करें तो दोनों तरफ के बड़े जनरलों के बीच अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के आक्रामक रवैये पर चर्चा हुई. खास तौर पर ऊपरी सुबनसिरी इलाके का मामला उठा. माना जा रहा है कि यह बातचीत कई दिनों तक चली. इससे पहले सितंबर में भी दोनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई थी. अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में सीमा के दोनों तरफ दो दौर की बातचीत हुई थी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और जापान के बीच हाल की 2+2 बातचीत पर भी सवाल पूछा गया. इसमें दोनों देशों ने सैन्य और रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी थी. इस पर चेन शी ने कहा कि जापान तेजी से अपना सैन्यीकरण कर रहा है और उसका नया सैन्यवाद बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि दुनिया को इस पर बहुत सतर्क रहना चाहिए और कड़े जवाबी कदम उठाने चाहिए.

भारत और जापान ने कई अहम क्षेत्रों में रक्षा सहयोग गहरा करने पर सहमति दी है. इनमें आधुनिक मिसाइल तकनीक और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं. दोनों देश नौसेना के जहाज बनाने और उनका डिजाइन तैयार करने में मिलकर काम करने की संभावना भी तलाशेंगे. साथ ही पहली बार जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स को भारत की फायरिंग रेंज में असली गोलियों के साथ ट्रेनिंग करने का रास्ता खुलेगा.

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