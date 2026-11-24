बिहार के मोकामा से विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह 25 नंवबर को ऋषिकेश कुमार के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी. इस शादी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. मेहमानों की सूची से लेकर भव्य आयोजन तक, हर छोटी-बड़ी बात लोगों का ध्यान खींच रही है. लेकिन इस शादी में एक ऐसी जानकारी भी सामने आई है, जिसने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है. दरअसल, शादी के निमंत्रण कार्ड पर दूल्हे की शैक्षणिक योग्यता का भी खास तौर पर जिक्र किया गया है. अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह ने जहां मास्टर्स तक पढ़ाई की है, वहीं उनके होने वाले पति ऋषिकेश कुमार अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA कर चुके हैं.

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शिवांगी सिंह ने कहां से की पढ़ाई

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की पढ़ाई का सफर रांची से शुरू हुआ. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा रांची के सेंट बिशप स्कूल से हासिल की. इसके बाद वह राजस्थान के पिलानी पहुंचीं, जहां स्थित बिड़ला कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की.

12वीं के बाद शिवांगी ने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया. उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई से किए जाने का उल्लेख मिलता है. हालांकि, उनकी मास्टर्स डिग्री के विषय और संस्थान को लेकर जानकारी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है. इस तरह शिवांगी ने स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का सफर पूरा किया है.

अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से ऋषिकेश ने किया MBA

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शिवांगी सिंह के होने वाले पति ऋषिकेश कुमार भी उच्च शिक्षित हैं. वह पटना जिले के बिहटा स्थित कृष्णा नगर के रहने वाले हैं. उन्हें अंकित नाम से भी जाना जाता है. ऋषिकेश ने अमेरिका के अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की है. शादी के निमंत्रण कार्ड पर भी उनके नाम के साथ MBA और Georgia State University, Atlanta, USA का उल्लेख किया गया है. यही वजह है कि शादी के कार्ड की यह जानकारी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषिकेश पिछले करीब 10 से 11 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं. बताया जाता है कि वह वहां एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में सीनियर पोजिशन पर काम कर रहे हैं. हालांकि, कंपनी और उनके पद के बारे में विस्तृत आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.

भारत में शिवांगी की पढ़ाई, अमेरिका से दामाद ने हासिल की डिग्री

इस शादी की चर्चा के बीच दूल्हा-दुल्हन की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी खास आकर्षण बन गई है. शिवांगी ने भारत में रहकर अपनी स्कूली और उच्च शिक्षा पूरी की, जबकि ऋषिकेश ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से MBA किया है. शादी के निमंत्रण कार्ड पर ऋषिकेश की डिग्री और यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज होने की भी लोग खूब चर्चा कर रहे हैं.

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25 नवंबर को होगी अनंत सिंह की बेटी की शादी

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होनी है. मोकामा के विधायक अनंत सिंह की इस पारिवारिक शादी को लेकर बिहार में पहले से ही काफी चर्चा है. आयोजन की तैयारियों और मेहमानों की संख्या को लेकर भी लगातार बातें सामने आ रही हैं. अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में जयमाला समारोह के लिए खास मंच तैयार किया जा रहा है. इसकी बनावट आम शादी समारोहों में बनने वाले स्टेज से बिल्कुल अलग है. मंच को राजस्थानी महलों की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. इसके लिए ईंटों से आधार बनाया गया है और उसके ऊपर अलग-अलग आकार के पिलर, गुंबद और सजावटी ढांचे लगाए जा रहे हैं. आजतक की टीम जब वहां पहुंची तो देखा कि जयमाला स्टेज के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में सजावटी पिलर और गुंबद तैयार रखे गए हैं. कई पिलर को गुलाबी रंग में रंगा जा रहा है. कई गुंबदों को पहले ही पिंक कलर दिया जा चुका है, जबकि बाकी हिस्सों को अंतिम रूप देने का काम जारी है. स्टेज के निर्माण में जुटे कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. यहां करीब 20 गुंबदों और कई सजावटी पिलरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन सभी को एक साथ जोड़कर महलनुमा स्वरूप दिया जाएगा. शादी के दिन जब पूरा मंच रोशनी और सजावट से जगमगाएगा तो इसका नजारा किसी राजस्थानी महल जैसा दिखाई देने की उम्मीद है.

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पिंक थीम पर सजेगा पूरा शादी समारोह

इस शादी की सजावट की सबसे खास बात इसका गुलाबी रंग है. सिर्फ जयमाला स्टेज ही नहीं, बल्कि शादी में लगाए जा रहे पंडाल और टेंट भी पिंक थीम पर तैयार किए जा रहे हैं. आयोजन स्थल पर जगह-जगह गुलाबी रंग की सजावट देखने को मिल रही है. जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है. इसी गुलाबी रंग की थीम को नदवां गांव में होने वाले इस शादी समारोह की सजावट में प्रमुखता दी जा रही है. जयमाला स्टेज के आसपास भी इसी रंग की सजावट की जाएगी. ऐसे में शादी के दिन नदवां में एक अलग ही नजारा देखने को मिल सकता है. जयमाला मंच के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सजावटी सामान को ट्रकों के जरिए लगातार आयोजन स्थल तक पहुंचाया जा रहा है. कारीगर इन सामानों को जोड़ने, रंगने और मंच का आकार देने में जुटे हैं. निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, ताकि शादी से पहले मंच पूरी तरह तैयार हो सके.

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