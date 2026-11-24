बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं. शादी की भव्य तैयारियों के बीच जिस आयोजन पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं, वह है घुड़दौड़. इस रेस में जीतने वाले घुड़सवार को इनाम में थार गाड़ी मिलेगी. मुकाबले को लेकर घुड़सवारों में अभी से जोश दिखाई देने लगा है. मैदान में घोड़े दौड़ने लगे हैं और कल होने वाले रोमांचक मुकाबले के लिए प्रैक्टिस शुरू हो गई है.

और पढ़ें

खास बात यह है कि तीन दिनों तक हुई लगातार बारिश ने इस आयोजन पर संकट खड़ा कर दिया था. घुड़दौड़ का पूरा मैदान पानी और कीचड़ से भर गया था. ऐसा लग रहा था कि शायद तय समय पर रेस कराना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन शादी की तैयारियों में जुटी टीम ने हार नहीं मानी. रातोंरात मैदान की तस्वीर बदल दी गई. ट्रैक को दुरुस्त किया गया और अब जमीन काफी हद तक सूख चुकी है. घुड़सवार भी मैदान में उतरकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं.

घोड़ा रेस के लिए मोकामा पहुंचे घोड़े. (Photo: ITG)

कौन जितेगा थार? कल हो जाएगा फैसला

कल यही मैदान हजारों लोगों की मौजूदगी में घोड़ों की रफ्तार और घुड़सवारों के हुनर का गवाह बनेगा. हर किसी की नजर इस बात पर होगी कि आखिर थार की चाबी किसके हाथ लगती है. घुड़दौड़ के जजों के पैनल में अनंत सिंह खुद मौजूद रहेंगे. वहीं बारिश ने मेहमानों के लिए बनाए जा रहे हेलीपैड की तैयारियों को भी प्रभावित किया है. दूसरे राज्यों से आने वाले मेहमानों के लिए दर्जनों हेलीपैड बनाए जाने हैं. बारिश के कारण यहां भी कीचड़ जमा हो गया था.

Advertisement

हालात का जायजा लेने खुद अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मैदान पहुंचे. इसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर जमीन को दुरुस्त कराने का काम शुरू किया गया. उधर, शादी का मंडप और स्टेज सजकर तैयार हैं. बारिश की चुनौती के बावजूद तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. अब इंतजार कल का है, जब घोड़ों की टाप के साथ मैदान में मुकाबले का रोमांच दिखेगा और सबकी निगाहें थार जीतने वाले घुड़सवार पर टिकी होंगी.

---- समाप्त ----