बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों चर्चा में है. 25 नवंबर को होने वाली इस शादी से पहले कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा शादी से पहले होने वाली घोड़ा रेस की है. इस रेस में शामिल होने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों से 20 से ज्यादा घोड़े पहुंच चुके हैं. कई दिनों से इन घोड़ों की सुबह-शाम प्रैक्टिस भी कराई जा रही है. लेकिन अब मौसम ने इस आयोजन की तैयारियों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है.

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दरअसल, साइक्लोन एक्वान के असर से शनिवार सुबह से ही इलाके में झमाझम बारिश हो रही है. इसकी वजह से घोड़ों की प्रैक्टिस रोकनी पड़ी. इतना ही नहीं, घोड़ों को रखने के लिए बनाए गए पंडालों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. घोड़ों के मालिक भी मौसम की बेरुखी से चिंतित हैं.

टाल की मिट्टी बन सकती है सबसे बड़ी मुसीबत

घोड़ा रेस के आयोजन के लिए बाढ़ के नदवा गांव में व्यवस्था की गई है. इस इलाके में टाल की मिट्टी पाई जाती है. बारिश नहीं होने पर यह मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है, लेकिन पानी पड़ते ही बेहद फिसलन भरी हो जाती है. ऐसे में आम लोगों का चप्पल पहनकर चलना भी मुश्किल हो जाता है.

अगर इसी हालत में घोड़ों को रेस के मैदान में उतारा गया तो उनके फिसलने और चोटिल होने का खतरा बढ़ सकता है. यही वजह है कि आयोजकों और घोड़ों के मालिकों की चिंता बढ़ गई है.

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मौसम साफ हुआ तो होगी रेस, वरना बढ़ेंगी मुश्किलें

फिलहाल घोड़ा रेस का आयोजन पूरी तरह मौसम पर निर्भर करता दिखाई दे रहा है. अगर बारिश शनिवार शाम तक थम जाती है तो तैयारियां फिर से पटरी पर लौट सकती हैं. लेकिन अगले एक-दो दिन तक बारिश जारी रही तो मैदान को तैयार करना बड़ी चुनौती होगी.

हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 नवंबर को पटना जिले में मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना जताई गई है. ऐसे में उम्मीद बनी हुई है कि शादी से पहले होने वाला यह चर्चित आयोजन तय कार्यक्रम के मुताबिक हो सकेगा. लेकिन फिलहाल घोड़ा रेस पर बारिश के काले बादल मंडरा रहे हैं.



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